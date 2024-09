7° memorial Cioni e Forconi: la classifica

Si è concluso il 7° memorial Cioni e Forconi. Nelle sedi di gara, a Ponzano e Aurora Scandicci, hanno partecipato un massimo di 96 iscritti di cui quasi 50 fuori regione.

La classifica

1° Giuseppe Goppolaro - Firenze;

2° Marco Colzi - Firenze;

3° Valerio Cardone - Perugia, Damiano Calabro' - Savona;

5° Massimiliano Puggelli - Firenze, Maurizio Fucchi - Perugia, Gian Luca Zanaga - Firenze, Gian Luca Bitossi - Empoli;

9° Mirco Bruni - Modena, Fabio Petrini - Ravenna, Bruno Simoncini - Firenze, Ernesto Ragazzi - Modena;

Alla premiazione presente l'assessore allo sport del comune di Empoli Laura Mannucci e le famiglie Cioni e Forconi un ringraziamento dall' Asd Ponzano ai giocatori presenti e agli appassionati che hanno riempito le tribune nei 3 giorni di gara, un ringraziamento speciale va a Giuliano Rontinidi massa lombarda per il grandissimo aiuto e impegno profuso per la della riuscita manifestazione a Francesco Gobetti di Alessandria e a Daniela Heffler di Empoli direttore gara della manifestazione e non ultimo a Luigi de Simone per la disponibilità della sala biliardo dell'Aurora Scandicci