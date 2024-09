Muore imporvvisamente il prof. Leonardo Stoppini

Nella serata di ieri, 18 settembre, è deceduto improvvisamente e prematuramente il prof. Leonardo Stoppini, docente storico dell'indirizzo di elettrotecnica dellIstituto IIS "L. Da Vinci - Fascetti" di Pisa. Per il mondo della scuola è una grande perdita sia sul piano professionale che umano.

Il prof. Stoppini è riuscito, col suo approccio aperto, a costruire un rapporto privilegiato con gli studenti, affiancando in ogni momento, alla sua profonda preparazione, il lato umano. I colleghi ed il personale ATA che lo hanno conosciuto ricordano il suo modo di confrontarsi in maniera diretta sulle cose, lavorando sempre per il bene dei ragazzi.

La notizia improvvisa improvvisa, è stata accolta con incredulità dalla popolazione scolastica che frequenta quelle aule e quei laboratori che lo hanno visto fino a ieri attivo, con l'entusiasmo del primo giorno.

Tutto il personale dell'IIS "L. Da Vinci-Fascetti" si stringe, con un abbraccio caloroso, intorno alla famiglia.