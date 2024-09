Sciopero lavoratori magazzini Conad nel Cuoio e Pisano, la Uiltrasporti: "Parità salariale e adeguamenti contrattuali"

Sciopero questa mattina dei lavoratori impiegati nei magazzini di Conad Nord-ovest a Montopoli in Val d'Arno, in via Provinciale Romanina. Una cinquantina di persone hanno incrociato le braccia per chiedere adeguamenti salariali e contrattuali per i dipendenti impiegati in tre magazzini, quello di Montopoli, quello di San Miniato e di Selvatelle.

La vertenza è seguita dalla UIL Trasporti che chiede nello specifico la parità salariale tra dipendenti e adeguamento dei livelli contrattuali, oltre a contestare il subbappalto della gestione. I magazzini, dove sono impiegati complessivamente circa 500 persone, sono stati appaltati alla MOV srl che ha preso l'intera gestione precedentemente cogestita con un'altra azienda.

Così Marco Sarlo, Segretario Uiltrasporti Toscana: "Prima vi erano due aziende che gestivano il servizio, una ha accolto l'integrativo regionale, ma l'altra no. Parliamo di circa 800 euro lordi che attualmente una parte dei lavoratori percepisce e l'altra no. Chiediamo la parità contrattuale. Ad aprile abbiamo fatto partire la vertenza e sembrava ci fosse la possibilità di un accordo, ma poi tutto è saltato. C'è anche un problema di livelli non correttamente assegnati come da contratto nazionale. Contestiamo, infine, il subbappalto del servizio ad un'altra azienda ch enon è orevisto nel contratto nazionale".