Complimenti a Viola Scatolini, neo-laureata in Biotecnologie

È un gran momento per Viola Scatolini, giovane di Staffoli (Santa Croce sull'Arno). Si è laureata in Biotecnologie, c'è una nuova dottoressa in città. Unendoci agli auguri e ai complimenti, pubblichiamo il messaggio di amici e familiari.

Congratulazioni alla neo dottoressa Viola Scatolini di Staffoli che si è laureata in Biotecnologie con tesi sperimentale dal titolo "Validazione di un protocollo per la ricerca di ROS in cellule HCT116p53+/+ e HCT116p53-/- mediante l'utilizzo della sonda lipidica C11 BODIPY591/591".