Bright-Night, a Firenze una settimana di eventi per la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori

Conto alla rovescia per l’edizione 2024 della Notte delle ricercatrici e dei ricercatori, manifestazione europea dedicata alla divulgazione della scienza e della cultura che in Toscana prende il nome di BRIGHT-NIGHT e prevede il coinvolgimento delle università della regione affiancate da numerosissime realtà culturali e istituzioni del territorio.

A Firenze gli appuntamenti – organizzati dall’Università di Firenze insieme a molte altre realtà culturali e istituzioni del territorio - coprono un’intera settimana, dal 23 al 29 settembre: il ricchissimo programma - con spettacoli e conferenze, visite guidate e passeggiate - ha l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza alla scienza e al mondo della ricerca e culmina nella serata in piazza Santissima Annunziata, in programma venerdì 27, in cui i protagonisti presenteranno progetti e scoperte attraverso esperimenti, giochi e dimostrazioni.

La manifestazione fiorentina coinvolge tutto il mondo dell’Ateneo: docenti, ricercatrici e ricercatori, dottorande e dottorandi di tutti e 21 i dipartimenti Unifi e di vari centri di ricerca, la comunità studentesca, con il supporto della componente tecnica e amministrativa, per un totale di circa 350 persone coinvolte nella realizzazione dell’evento.

“Nel presentare questo evento, nato alcuni anni fa su impulso della Commissione europea, voglio sottolineare – ha affermato la rettrice dell’Ateneo fiorentino Alessandra Petrucci - come l’Università di Firenze abbia sposato in pieno l’obiettivo della condivisione della conoscenza, ampliando il programma e coinvolgendo in maniera sempre più attiva le istituzioni culturali del territorio, in un rapporto che va oltre questa iniziativa, per configurarsi come un vero e proprio metodo di lavoro. Ringrazio tutti i partner e, in particolare, Regione Toscana che sostiene il progetto nell’ambito del programma Giovanisì, così come il Comune di Firenze che dà il suo patrocinio. BRIGHT-NIGHT rappresenta, inoltre, l'occasione per testare, da parte dei ragazzi e delle ragazze che devono assumere scelte di studio e di lavoro, i loro interessi e le loro inclinazioni, per acquisire una maggiore consapevolezza."

Aspettando BRIGHT-NIGHT. I primi appuntamenti in programma sono tre spettacoli di grande interesse. Ad aprire la manifestazione al Teatro Puccini, lunedì 23 settembre, è “NOMADIC. Canto per la biodiversità” uno spettacolo di e con Telmo Pievani e Gianni Maroccolo, un viaggio fra parole e musica, dedicato alle sfide delle migrazioni umane e animali (in collaborazione con il Festival Fabbrica Europa). Il secondo appuntamento è martedì 24 settembre al Cinema La Compagnia: in scena “Molecole d’autore in cerca di memoria”, testo di Luigi Dei liberamente tratto da “Il Sistema Periodico” di Primo Levi, in cui l’uomo - alla ricerca di identità dopo la drammatica esperienza dei campi di concentramento - riesce a risollevarsi grazie alla conoscenza. Sul palcoscenico salirà un gruppo di studenti e studentesse dell'Ateneo. Il terzo appuntamento, "The Planets", sempre a La Compagnia, è in programma mercoledì 25, in collaborazione con INAF Osservatorio di Arcetri, per un’esperienza immersiva all’interno del Sistema Solare, guidato dalle voci protagoniste della ricerca in campo astrofisico e spaziale e dalla sinfonia di Gustav Holst.

Fra gli appuntamenti in calendario si segnala “Bright Women” un focus dedicato alla ricerca sul benessere e l’emancipazione delle donne (mercoledì 25 settembre, ore 10 – Palazzo Strozzi Sacrati, piazza del Duomo, 10). Nato dalla collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana, vede i contributi di tutti gli enti partner, con la partecipazione di Maria Paola Monaco, delegata Unifi a Inclusione, diversità e processi comunicativi.

Ma BRIGHT-NIGHT accende i riflettori anche sulla storia: un’esposizione sul contributo di studenti e docenti dell’Ateneo alla lotta di Liberazione è organizzata dall’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea (25 e 26 settembre), mentre venerdì 27 (ore 11) a Ingegneria si svolge l’incontro “L’Università di Firenze per la Libertà”, in cui la direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche Irene Stolzi parlerà della figura di Piero Calamandrei, rettore Unifi dal 1943 al 1947, e Daniele Dominici (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) illustrerà l’esperienza di Radio Co.Ra.

Dalla storia alle sfide del presente: sempre venerdì 27 seminario sul "Bilancio della plastica nel bacino del fiume Arno fino al mare ed analisi delle tecnologie di recupero e riciclaggio nelle opere", a cura del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, all’interno dell’Earth Technology Expo alla Fortezza da Basso.

Bright Night in piazza. La manifestazione avrà il suo clou venerdì 27 settembre, dalle 17 alle 23, in Piazza SS. Annunziata, che sarà allestita con gli stand espositivi dell’Università di Firenze e degli enti partner: ricercatrici e ricercatori proporranno al pubblico esperimenti, laboratori e dimostrazioni. Sarà possibile, ad esempio, giocare con gli algoritmi e visionare prototipi di robot, capire l’impatto del diritto nel mondo dello sport e conoscere di più la biodiversità, scoprire l’anatomia di un vulcano e fotografare l’automobile da corsa di Firenze Race Team, la scuderia degli studenti dell’Ateneo fiorentino. Alle ore 18 è programmata una cerimonia con cui l’Ateneo premia le studentesse e gli studenti che si sono distinti ai Campionati Nazionali Universitari 2024.

Sono tante anche le iniziative per i giovani e i giovanissimi, fra cui la caccia al tesoro in piazza dal titolo "Chi ri-cerca, esplora”. Visite e iniziative anche all’Istituto e Museo degli Innocenti, all’Istituto Geografico Militare e a Palazzo Buontalenti (European University Institute).

Bright Night al Museo. Sabato 28 e domenica 29 i musei del Sistema Museale dell’Ateneo e del territorio sono protagonisti di attività e approfondimenti per tutte le età, dall’evoluzione delle specie ai papiri passando per le leggi della probabilità, dallo studio della lingua alla storia delle allergie. Appuntamenti per tutta la famiglia all’Orto botanico per comprendere come funzionano gli ecosistemi; alla Specola per scoprire cosa succede dietro le quinte di un museo di zoologia o a Villa La Quiete per ricostruire la storia della dimora medicea andando alla ricerca degli animali “nascosti” negli affreschi.

Passeggiate Bright Night. Dalla finanza alla geologia, dall’urbanistica alla medicina, dalla storia all’astronomia, dalla religione alla natura: la settimana prevede itinerari alla scoperta della nostra città per soddisfare l’interesse dei più curiosi.

Promotori di BRIGHT-NIGHT sono gli atenei toscani insieme ad un’ampia rete di enti di ricerca, con il sostegno della Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì.

A Firenze la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori ha il supporto del National Biodiversity Future Center, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e di Unicoop; il Comune di Firenze ha concesso il patrocino. A Bright-Night collaborano: Fondazione Fabbrica Europa, Cinema La Compagnia, PIN Polo Universitario Città di Prato, Sistema Museale di Ateneo, Istituto e Museo degli Innocenti, Museo Galileo, Accademia della Crusca, Biblioteca Marucelliana, Fondazione Scienza e Tecnica, Fondazione Osservatorio Ximeniano, Istituto Geografico Militare, Istituto Papirologico “G. Vitelli”, Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea, Memoriale delle Deportazioni, Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria "Paolo Graziosi", Museo Leonardiano di Vinci, Museo della Scuola, Museo Civico della Paglia e dell’Intreccio, EUI European University Institute, INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Alia Servizi Ambientali.

Tutti gli eventi (che coinvolgono anche il Polo universitario Città di Prato) sono gratuiti, alcuni su prenotazione.

Qui il programma fiorentino di BRIGHT-NIGHT.

