Casa Boccaccio, intitolata al professor Zamponi la Sala della Biblioteca

L’Ente Boccaccio intitola la Sala della Biblioteca di Casa Boccaccio al prof. Stefano Zamponi, per molti anni presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e presidente onorario, per ricordarne la figura di intellettuale, il costante impegno nell’attività di ricerca scientifica e l’apporto attivissimo alla diffusione del patrimonio culturale come valore educativo.

La cerimonia è in programma sabato 19 ottobre alle ore 12 nell’ambito delle giornate di studio per giovani ricercatori “Intorno a Boccaccio / Boccaccio e dintorni”.

“Con questa intitolazione vogliamo ricordare il prof. Stefano Zamponi, a cui si devono molteplici attività di studio, di ricerca e di divulgazione della Casa e dell’opera dello scrittore certaldese. Vogliamo dedicare questo luogo, in cui si promuove la cultura, a una figura a cui noi tutti dobbiamo molto, affinché rimanga traccia tangibile del suo operato. Stefano Zamponi ha contribuito in modo del tutto significativo alla modernizzazione di questa Biblioteca e alla sua valorizzazione. È questa una volontà che abbiamo subito espresso non solo nei confronti dello studioso e del presidente, ma anche dell’amico e maestro”, così la presidente dell’Ente Boccaccio prof.ssa Giovanna Frosini.

L’iniziativa dell’intitolazione della Sala della Biblioteca, promossa dal Consiglio Direttivo dell’Ente Boccaccio, è stata subito condivisa dal Comune di Certaldo, con cui l’Ente agisce in sintonia e collaborazione.

"Il valore che il prof. Zamponi ha rappresentato per l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e il suo sviluppo, prima da presidente e in seguito da presidente onorario, credo sia ben noto a tutte e tutti - sottolinea il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli - Il prof. Zamponi ha rappresentato un punto di riferimento per l'Ente ma anche per la comunità di studiosi e studenti, per le istituzioni e le realtà del territorio e non che hanno avuto l'opportunità di dialogare con lui, apprezzandone la competenza e l'umanità. Per questo, non possiamo che accogliere e sostenere l'idea di intitolare alla sua figura la biblioteca di Casa Boccaccio, un luogo di incontro e crescita. Un luogo di cultura della nostra Certaldo".

Stefano Zamponi, scomparso lo scorso giugno, professore emerito di Paleografia latina all’Università di Firenze, ha ricoperto la carica di presidente dell’Ente Boccaccio dall’ottobre 2010 al febbraio 2023; a lui si devono la creazione, sul fronte della didattica, del seminario internazionale e della scuola estiva rivolti ai giovani studiosi e la realizzazione, intorno all’Ente, di un circuito di studiosi a livello internazionale per un confronto scientifico e umano sempre proficuo.

Fonte: Ufficio stampa