Consorzio di bonifica Toscana Nord, l'appello di CIA per il voto

Si avvicinano a grandi passi le elezioni del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, fissate per il 5 ottobre e la Cia Toscana Nord invita tutti gli aventi diritto a dare il proprio voto, importante per dare forza all’agricoltura e alle zone rurali.

In particolare, la Cia Toscana Nord esprime la propria presenza attraverso la candidatura in seconda fascia di Iacopo Mori, già direttore della cooperativa ‘L’Unitaria’: «Mori - spiega il direttore della Cia Toscana Nord, Alberto Focacci - è una persona che conosce molto bene i problemi dell’agricoltura e della campagna in generale. Ha le capacità e l’esperienza di poter individuare le strade migliori per un rilancio del comparto agricolo. Il voto a Mori è il voto a una persona in grado di rappresentare la cittadinanza e di affrontare le criticità delle aree più fragili».

Le elezioni del Consorzio di Bonifica coinvolgono 336mila consorziati aventi diritto al voto e potranno essere votati tutti i proprietari di immobili (edifici o terreni) ricadenti nel comprensorio di competenza, che già pagano il contributo di bonifica. Sono previste tre sezioni: nella prima votano coloro che pagano un contributo fino a 68,05 euro; nella seconda, coloro che pagano da 68,06 a 443,52 euro e nella terza coloro che versano un contributo superiore a 443,53 euro.

Il candidato della Cia Toscana Nord, Iacopo Mori, si presenta per la lista ‘Ambiente, Sicurezza e Sviluppo’ che si presenta nella seconda fascia di voto.

«Il lavoro del Consorzio di Bonifica - dice Focacci - è molto importante per il territorio, poiché si occupa sia della manutenzione dei corpi idraulici, sia dell’approvigionamento dei campi agricoli, ma anche della sicurezza idraulica delle città. Per questo riteniamo si debba esprimere il proprio voto. Non dimentichiamoci mai che l’acqua scorre dall’alto verso il basso», conclude il direttore della Cia Toscana Nord.

Fonte: Ufficio Stampa