Escape Room in biblioteca, grande successo per l'iniziativa a Santa Croce

Grande successo per l'iniziativa "Escape Room: Fuga dalla Biblioteca", realizzata nell'atmosfera notturna dello storico Palazzo Vettori, sede della biblioteca comunale "Adrio Puccini" a Santa Croce sull'Arno. Circa 100 persone sono intervenute partecipando nell'arco di due sole giornate. Sei squadre formate da 6 a 8 persone si sono sfidate nel format, nella serata del 5 settembre e del 18 settembre nell'occasione di "Santa Croce in Piazza".

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, è stato riproposto il format dell'Escape Room, che prevede un gioco di squadra in cui i partecipanti sono chiusi in una stanza a tema e devono risolvere enigmi e trovare indizi per uscire entro un tempo prestabilito.

E realizzarlo nell'atmosfera notturna di una biblioteca storica affrescata rende il gioco ancor più evocativo, regalando agli utenti un'esperienza da novelli Robert Langdon, il protagonista dei romanzi di Dan Brown, esperto di simbologia.

Un gioco, l'Escape Room, che ha visto sfidarsi i concorrenti a suon di indovinelli letterari, narrativi, filosofici, storici e geografici, in riferimento alla sezione a tema delle sale in cui era ospitato il gioco.

"Voglio anzitutto ringraziare i nostri bibliotecari, per la loro disponibilità, che hanno organizzato un'iniziativa unica nel suo genere, ad un livello che non ha nulla da invidiare alle Escape Room professionali, anzi, talmente di livello che potranno solo prenderne spunto per la complessità e la bellezza che sono riusciti a imprimere al gioco - ha dichiarato l'assessore alla Cultura della giunta Giannoni, Simone Balsanti, proseguendo poi nel dire - vedere così tanti ragazzi spendere il proprio dopocena settimanale nella Biblioteca dando vita a qualcosa di veramente magico mi riempie di orgoglio. L'idea di Cultura che coinvolga e avvicini i cittadini, in special modo i giovani, alla lettura, alla curiosità tramite attività ludiche, diventando al contempo Eventi che possono fare di Santa Croce un polo d'attrazione culturale è la strategia giusta. Continueremo a sostenere queste iniziative e possibilmente ad aumentarle".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno