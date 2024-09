Mondadori apre una nuova libreria: inaugurazione a Pontedera

Mondadori Store apre una nuova libreria in Toscana, a Pontedera. Sarà nell'area pedonale di corso Matteotti e aprirà i battenti alle 17 di martedì 24 settembre con un firmacopie speciale: sarà presente l'autrice Karim B. per firmare le copie del bestseller Limitless (Sperling&Kupfer). Nel corso dell’inaugurazione si esibirà in una performance musicale, in stile pop rock, l’acoustic duo italiano Sunflower. Al taglio del nastro sarà presente anche il sindaco Matteo Franconi.

Il punto vendita di Pontedera va ad ampliare la già estesa rete di Mondadori Store presente in Italia. La nuova libreria si estende su 180 metri quadrati, all'interno di un palazzo signorile un tempo adibito a convento, e offre una selezione di oltre 15.000 titoli, dai grandi classici ai best sellers, dai libri per bambini e ragazzi ai manga e ai fumetti. Sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, all’editoria locale, oltre a quelle riservate alla cartoleria, giocattoli, funko pop, gift card e gift box. Presente anche uno spazio dedicato agli eventi e presentazioni, adibito nel chiostro del palazzo in cui sorge la nuova libreria. All'interno della libreria si potrà inoltre ammirare l'opera dell'artista di murales Rame13 dedicata alla città di Pontedera. La libreria è presente anche sui social.

"Sono felice di dare vita a questo progetto con il network di librerie Mondadori Store, dal momento che condividiamo gli stessi obiettivi: sviluppare luoghi dedicati alla cultura, rendendola accessibile a chiunque e soddisfacendo i gusti di un ampio pubblico sempre più vario e soprattutto sempre più giovane, grazie alla presenza di numerosi istituti scolastici nella città", dichiara l’affiliato Antonio Verderame, giunto all’apertura della sua tredicesima libreria con Mondadori Store.

"Inoltre, puntando sulla qualità dell’esperienza di acquisto, sui servizi multicanale e sugli eventi, mettiamo sempre al centro le esigenze dei nostri clienti-lettori" conclude Verderame.