Normale, Schiesaro unico candidato alla direzione

Il professor Alessandro Schiesaro è l’unico candidato alla direzione della Scuola Normale Superiore per il sessennio 2025-2031. È stata ufficializzata sull’albo della Scuola, a seguito di verifica della validità, la candidatura, avvenuta sulla base di una procedura indetta dal Decano, professor Angelo Vistoli, il 19 agosto scorso e i cui termini scadevano mercoledì 18 settembre.

Nelle prossime settimane si avvierà un percorso di presentazione alla comunità della Scuola Normale del proprio programma di mandato da parte del candidato alla Direzione e poi alla votazione nel mese di novembre, in un uno o più giorni da stabilire. Fino alla fine di maggio 2025, resterà in carica l’attuale Direttore, professor Luigi Ambrosio, alla guida della Scuola Normale dal 30 maggio 2019. Il prossimo Direttore sarà in carica dal 29 maggio 2025 fino al 28 maggio 2031.

Secondo il regolamento, l’elettorato attivo è costituito dai professori di ruolo di prima e seconda fascia della Scuola, dai ricercatori, dal personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, dagli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento e dagli assegnisti di ricerca della Scuola, con voti ponderati a seconda della categoria di appartenenza. Per l’elezione è necessario il quorum della maggioranza assoluta, ovvero il 50% più uno dei voti.

Alessandro Schiesaro è ordinario di Lingua e Letteratura latina alla Scuola Normale, in cui attualmente ricopre la carica di Vice Direttore.

