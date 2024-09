Pisa dalla guerra alla liberazione, nelle foto d'epoca e dell'esercito americano

Apre al pubblico dal 21 settembre la mostra fotografica ‘Dalla guerra alla liberazione. Pisa 1940 – 1945’, realizzata da Palazzo Blu per ricordare gli 80 anni dalla liberazione della città nel corso della Seconda guerra mondiale.

Le immagini della mostra, curata dal Prof. Gianluca Fulvetti, del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, sono state reperite presso istituzioni e archivi anche digitali, locali (come quello della Fondazione Pisa), nazionali e internazionali. Un pezzo forte della mostra sono le foto prodotte dall’esercito americano, conservate dai National Archives di College Park, nel Maryland, recuperate grazie anche al professor Stefano Villani, a lungo docente all’Università di Pisa e che adesso lavora presso la University of Maryland: il bombardamento del 31 agosto 1943, che porta la guerra dentro Pisa, i soldati alleati che si avvicinano alla città e combattono per liberarla, la sua lenta rinascita e lo straordinario lavoro dei “Monuments Men” per recuperare il Camposanto Monumentale, incendiato nel luglio 1944.

Il percorso, articolato in quattro sezioni - la guerra dell’Asse, la guerra in città, Resistenza e repressione, Liberazione - è preceduto da una introduzione generale alla storia della Seconda guerra mondiale.

La mostra sarà aperta fino all’11 maggio 2025, e sarà quindi una utile occasione di conoscenza anche per gli studenti delle nostre scuole.

Gli argomenti e le immagini in mostra sono stati raccolti in un’agile pubblicazione, dal titolo ‘Dalla guerra alla liberazione. Pisa 1940 – 1945’, curata ancora dal professor Fulvetti e arricchita dai saggi di approfondimento di Stefano Gallo, Gabriella Gribaudi, Daniele Menozzi, Paolo Pezzino e Matteo Pretelli.

Nell’auditorium di Palazzo Blu, la mostra sarà accompagnata fra settembre e novembre 2024, da un ciclo d’incontri di approfondimento, a cura del professor Daniele Menozzi. Nel primo incontro - domenica 29 settembre alle ore 11.00 - il professor Paolo Pezzino parlerà sul tema “Dalla guerra fascista alla guerra civile”.

Fonte: Ufficio Stampa