Politiche Giovanili, agli Arsenali Repubblicani aperto il Youth Summer Camp del Consiglio Nazionale dei Giovani

Pisa ospita il Youth Summer Camp 2024 organizzato dal Consiglio Nazionale dei Giovani a partire da ieri, giovedì 19 settembre fino a domenica 22 agli Arsenali Repubblicani. La manifestazione nazionale è realizzata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e l’Agenzia Italiana per la Gioventù. 100 giovani da tutta Italia sono a Pisa per partecipare ai quattro giorni di lavori assembleari che porteranno alla stesura definitiva del Piano Nazionale Giovani 2025. Il Consiglio Nazionale dei Giovani, istituito con legge 145 del 2018, è l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile.

Nel pomeriggio di ieri agli Arsenali Repubblicani, all’apertura dei lavori presieduta da Maria Cristina Rosaria Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, hanno portato i saluti istituzionali il sindaco Michele Conti, insieme all’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa, al delegato per i rapporti con il territorio Università di Pisa Marco Macchia e altri rappresentanti delle istituzioni universitarie.

“Siamo felici di accogliervi nella nostra città per il vostro evento annuale – ha dichiarato il sindaco Michele Conti - che sono certo sarà pieno di idee e proposte che serviranno anche a chi ha il compito di rappresentare pro tempore gli enti locali. Pisa è una città giovane e per giovani: è la prima città in Italia nel rapporto fra residenti (90mila) e studenti universitari (circa 47 mila) che frequentano l’Ateneo Pisano ma anche la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna. Grazie alla presenza dei giovani universitari non solo è cresciuto un pezzo del sistema economico cittadino, ma Pisa rimane una città viva, che studia, che si confronta e che si diverte: la presenza degli studenti fa da motore propulsivo per iniziative e stimoli continui. A Pisa è necessario considerare i ragazzi e le ragazze come una straordinaria risorsa attorno alla quale costruire un vero e proprio piano d’investimento, un vero e proprio piano di azione, la cui chiave è l’accesso al futuro.”

“Siamo orgogliosi che la nostra città sia stata scelta dal Consiglio Nazionale dei Giovani – ha dichiarato l’assessore Frida Scarpa -. Un risultato che è frutto della rete che abbiamo saputo costruire in collaborazione con gli organismi nazionali per promuovere Pisa come città sostenibile, a misura di giovani, con un forte impulso verso lo sport, il benessere e la formazione dei ragazzi. I lavori assembleari, che saranno aperti a tutti, daranno l’opportunità ai giovani pisani di partecipare al dialogo su temi importanti, come l’interazione tra giovani e Unione Europea, il programma Erasmus+ e l’indice di fiducia dei giovani, arrivando all’approvazione del Piano Nazionale Giovani che poi sarà inserito nella legge di Bilancio. Per i giovani pisani che vorranno assistere ai lavori, sarà una grande opportunità di ascolto e partecipazione ai processi decisionali e alla produzione dell’elaborato finale dell’assemblea che andrà ad aggiornare gli obiettivi dell’Agenda 30.”

Programma dei lavori 19 – 22 settembre

Giovedì 19 settembre Arsenali della Repubblica di Pisa

17.00 Prima convocazione - Roll Call; 18.00 Seconda convocazione - Roll call

18.15 – 18.45 Saluti istituzionali e apertura dei lavori

18.45 - 19.45 Costruendo il Futuro: l'Indice di Fiducia dei Giovani

20:00 Cena presso gli Arsenali della Repubblica di Pisa

Venerdì 20 settembre Arsenali della Repubblica di Pisa

09.00 Prima convocazione - Roll Call; 10.00 Seconda convocazione - Roll call

10.10 - 10.15 Approvazione verbale Assemblea Generale precedente

10.15 - 13.00 National implementation event: “Dialogo dell’UE con i Giovani”. Attività sul X Ciclo del Dialogo dell’UE con i Giovani. Priorità tematica “Società Inclusive”

10.15 - 10.45 Presentazione dei risultati dell'ultima EU Youth Conference

10.45 - 13.00 Gruppi di lavoro

13.30 Pranzo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia

14.30 - 19.00 WELFARE: benessere, sport e stili di vita Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia Talk a cura della Commissione tematica “Salute e Sport” del CNG

Gruppi di lavoro: Benessere Individuale; Benessere Relazionale; Benessere Spaziale; Benessere Sociale

16.00 - 19.30 Attività sportive: Beach Volley; Beach Soccer; Hockey su prato; Canottaggio

21.00 Cena presso il Giardino de “La Nunziatina”

Sabato 21 settembre Arsenali della Repubblica di Pisa

09.00 Prima convocazione - Roll Call; 10.00 Seconda convocazione - Roll call

10.15 - 13.30 Piano Nazionale Giovani 2025

10.15 – 10.45 Presentazione a cura della Presidente e del Consiglio di Presidenza

10.45 – 13.30 Gruppi di lavoro Piano Nazionale Giovani 2025: Lavoro; Istruzione, Formazione e Orientamento; Famiglia, Sostenibilità Sociale e Pari Opportunità; Duplice Transizione - Ambiente e Sostenibilità; Cultura e Turismo; Cittadinanza Attiva e Servizio Civile; Cittadinanza Europea e Cooperazione Internazionale; Salute e Sport

13.30 - 14.30 Pausa pranzo presso Arsenali della Repubblica di Pisa

14.30 - 15.30 Risultati gruppi di lavoro Piano Nazionale dei Giovani 2025

15.30 - 16.30 Presentazione della Ricerca “Percorsi di Orientamento e Formazione" A cura della Commissione tematica “Formazione e Orientamento” del CNG

16.30 - 17.00 Elezione membri effettivi delle Commissioni Tematiche del CNG

17.30 - 00.00 Notte Bianca dello Sport

21.00 Cena presso il Giardino de “La Nunziatina”

Domenica 22 settembre Arsenali della Repubblica di Pisa

09.00 Prima convocazione - Roll Call; 10.00 Seconda convocazione - Roll call

10.10 - 10.15 Proiezione del video del Ministro Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia

10.15 - 11.15 Relazione finale della Presidente e del Consiglio di Presidenza

11.15 - 12.3 Mobilità sostenibile, Sport e Stili di Vita - Colazione sul Ponte di Mezzo

12.30 - 13.00 Chiusura dei lavori

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa