Solidarietà e didattica: alle scuole di Poggibonsi il materiale raccolto

E’ già tutto a scuola il materiale didattico raccolto sabato scorso 14 settembre nei due punti vendita Unicoop di Poggibonsi grazie alla Fondazione Il Cuore Si Scioglie.

La Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv infatti ha consegnato penne, quaderni, appunta matita, copertine e tutto quanto è stato donato e raccolto che fa parte del mondo scolastico. Ieri mattina, 19 settembre, l’Associazione ha portato tutto a scuola e lasciati qui i pacchi con i materiali raccolti sabato scorso.

A ricevere la donazione presso la Pubblica Assistenza c’erano i due dirigente dei Comprensivi di Poggibonsi, ovvero Luca Guerranti, per il Comprensivo 1, e Maresa Magini, per il Comprensivo 2. Presente anche la rappresentante della sezione Soci Coop.

A ciascun Istituto Comprensivo sono state donate 33 scatole di materiale vario. Le altre sono state invece portate all’Emporio della Solidarietà e alla Misericordia. Tutto il materiale scolastico raccolto sarà destinato alle famiglie in difficoltà che vivono sul territorio.

“Continua la nostra presenza sul territorio a favore anche delle scuole e delle persone in difficoltà – dice Manuela Becattelli, presidente dell’Associazione Pubblica Assistenza Odv di Poggibonsi - Viviamo un tempo in cui i bisogni crescono. Sociali, ma anche economici e culturali. La capacità di donare, aiutare gli altri c’è. Saperla mettere in atto aiuta tutti. Noi diciamo dunque grazie a tutti coloro che hanno comprato e donato qualsiasi oggetto per le scuole e dunque per chi ha bisogno. E grazie a tutti coloro che si sono avvicendati per la raccolta.”.

Fonte: Pubblica Assistenza Poggibonsi