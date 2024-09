UniCredit, tre toscani nel nuovo Advisory Board Centro Nord: Antonella Mansi nell'Advisory board nazionale

Si è insediato oggi il nuovo Advisory Board Territoriale di UniCredit per la Region Centro Nord che comprende Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. È composto da 15 membri ed è presieduto dalla carpigiana Federica Minozzi. “Gli Advisory Board che si insediano oggi aiuteranno il Gruppo a mostrare vicinanza alle aree in cui opera e a elaborare nuove strategie necessarie per la crescita dei singoli territori e delle principali filiere, un obiettivo primario per UniCredit – ha detto Andrea Orcel, Amministratore Delegato del Gruppo UniCredit – I componenti di questi organismi consultivi, figure chiave e rappresentative dei rispettivi ambiti di riferimento, con la loro competenza ed esperienza permetteranno a UniCredit di assumere il ruolo di soggetto integrato negli ecosistemi locali, favorendo lo sviluppo sostenibile del business e dei territori”. Gli AdB mirano a rafforzare la conoscenza dei singoli territori, la lettura delle evoluzioni in corso e delle opportunità rivenienti dalle politiche nazionali ed europee. “Tali organismi – come sottolineato da Remo Taricani, Deputy Head of Italy e moderatore degli incontri dell’AdB Italy – rappresenteranno uno strumento di confronto sulle dinamiche nazionali e territoriali, un laboratorio nel quale sperimentare progettualità condivise e un supporto al cliente per accompagnarlo nei processi di transizione digitale, ambientale, economica e sociale in atto”.

I nuovi componenti dell'Advisory Board Centro Nord di UniCredit sono:

• Federica Minozzi (Presidente), Carpi (MO) – Amministratore Delegato Iris Ceramica Group

• Elio Catania (Vice Presidente) – Presidente Gruppo Quid Informatica, Innovatec, Mexedia; già Consigliere Mise e Mipaaf

• Paola Castellacci, Empoli (FI) – Amministratore Delegato Adiacent S.p.A. Società Benefit; Vice Presidente nazionale Anitec-Assinform

• Roberto Bartolozzi, Empoli (FI) – Amministratore Delegato Vetreria Etrusca

• Andrea Madonna, Pisa – AD CEMES S.p.A.; Presidente Unione Industriale Pisana

• Katia Gruppioni, Pianoro (BO) – Vice President SIRA GROUP S.p.A / Special projects & international relations.; Past President Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda Emilia Romagna (AIDDA)

• Cristian Camisa, Piacenza – Amministratore Delegato T.T.A. S.r.l.; Presidente Nazionale Confapi

• Gianluca Pavanello, Bologna – Amministratore Delegato Macron S.p.A.

• Paolo Venturi, Forlì – Direttore Aiccon Research Center – Università di Bologna

• Roberta Fileni, Jesi (AN) – Vice Presidente Gruppo Fileni

• Carmela Colaiacovo, Gubbio (PG) – Presidente Associazione Italiana Confindustria Alberghi; Componente Consiglio Nazionale per l’Economia ed il lavoro; Vice Presidente società Financo

• Antonello Marcucci, Perugia – Presidente CdA Società per il potenziamento e la gestione dell’Aeroporto regionale umbro S.A.S.E S.p.A.

• Massimo Mercati, Città di Castello (PG) – Amministratore Delegato Aboca S.p.A.

• Silvio Pascolini, Perugia – Amministratore Delegato Gruppo ICOM; Vice Presidente CdA Confidi Centro Nord soc. coop. Garanzia collettiva fidi

• Mauro Papalini, Milano – Presidente Papalini S.p.A.

I componenti dell'Advisory Board Nazionale e di quelli Territoriali sono stati scelti tra eminenti esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale, accademico o rappresentanti di specifiche realtà locali italiane e godono di indiscutibile reputazione in ambito economico, a livello nazionale e territoriale; rappresentanti qualificati delle associazioni imprenditoriali e di categoria; rappresentanti delle Autonomie Funzionali, esponenti dell'associazionismo e del volontariato nonché opinion leader ed esponenti del mondo della cultura.

