110 anni per la Gioielleria Bianchi a Santa Maria a Monte

La Giunta Comunale ha incontrato Dario Bianchi, gioielliere, la moglie ed i giornalisti per condividere i 110 anni di attività: 1914-2024. Il fondatore, dichiara il Sindaco Manuela Del Grande, è stato Dario Bianchi, di professione orologiaio, nato a Palaia nel 1876 nella frazione di Castel del Bosco, all’epoca annesso a Montopoli. Nel 1914 si trasferì a Santa Maria a Monte per continuare la sua attività in Via Carducci, da secoli la strada del commercio locale. In seguito il negozio di riparazione di orologi fu iscritto alla Camera di Commercio di Firenze. Alla morte di Dario, subentrò il figlio Benso Giulio Cesare che già dall’età di dodici anni aveva frequentato il laboratorio paterno, acquisendo da giovanissimo le conoscenze e le competenze, utili per quando sarebbe diventato più grande. Infatti continuò il mestiere del padre, arrivando persino a riparare l’orologio del Palazzo Comunale di Santa Maria a Monte, del quale in passato se ne erano occupate ditte specializzate. Alla fine degli anni ‘40 oltre alle riparazioni subentrò il commercio. Nel 1986 è Dario, il figlio di Benso, a succedergli nella conduzione dell’attività che da Novembre 2013, per questioni di spazi, si trasferiva in Piazza della Vittoria, dove si trova attualmente. Una bella storia generazionale nell’attività di orologeria ed oreficeria, ampliandone le offerte a seconda delle richieste attuali. L’Amministrazione ringrazia Dario Bianchi per aver voluto far conoscere le origini del suo negozio, da cui sono passate ben tre generazioni. Tale continuità dimostra tenacia, coraggio e competenza, perché siamo tutti consapevoli delle difficoltà attuali di essere commercianti. La Gioielleria Bianchi Sabato 23 Settembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00, davanti al negozio offrirà un rinfresco come momento di condivisione.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte