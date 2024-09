Campi sportivi a Montecalvoli e Ponticelli, PD: "Nessuna manutenzione"

Il PD fa proprie le lamentele di molte mamme che portano i figli ai campi sportivi di Montecalvoli e Ponticelli, infatti alla ripresa degli allenamenti gli impianti risultano abbandonati senza una minima manutenzione ordinaria e questo ne sta limitando un corretto uso.

Ci dicono che alcune criticità erano già evidenti a giugno ma si sperava che nel periodo estivo fossero sistemate dato che l’Assessore allo sport Nieri, spesso presente a bordo campo ne era a conoscenza e ma purtroppo a queste se ne sono sommate altre.

Basta fare un giro per vedere ad esempio che un palo dell’illuminazione del campo di Montecalvoli recentemente rinnovato, è a terra ormai da mesi non consentendo una corretta illuminazione, alcuni fari del campo principale sono da sostituire perché non funzionanti, le docce sotto le tribune non sono soggette a manutenzione da tempo e versano in visibile degrado, perdono di continuo con un enorme spreco di acqua e quindi di soldi pubblici. Il campo di Ponticelli versa nelle stesse condizioni: fari da sostituire in entrambi i campi rendendolo inagibile per manifestazioni notturne o nel periodo invernale anche per le semplici partite della domenica pomeriggio, la mancata manutenzione delle recinzioni evidenzia reti piegate e decisamente non adatte all’uso e anche pericolose.

Dopo queste lamentele e la verifica fatta sul posto chiediamo all’Assessore Nieri che conosce queste situazioni se non crede debbano essere sistemate quanto prima senza rifugiarsi nel doloroso ritornello: “…non abbiamo soldi e non possiamo far nulla….. nemmeno cambiare una lampadina!”

A nostro avviso non sono i soldi a mancare ma le competenze! La manutenzione ordinaria va effettuata di continuo solo così con minori risorse si mantengono efficienti gli impianti!

Infine mentre scrivevamo questo articolo, cosa incredibile ci hanno comunicato che da lunedì a Montecalvoli è stato staccato il metano perché il Comune non ha pagato e gli spogliatoi principali sono perciò senza acqua calda, se staccano anche la luce le nostre società sportive e le oltre 250 famiglie si troveranno a dover emigrare verso gli impianti sportivi dei comuni vicini…

PD Santa Maria a Monte