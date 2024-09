Caro affitti a Pisa, studenti universitari in difficoltà: presidio davanti al DSU

Sono iniziate da pochi giorni le lezioni e si ripresenta a Pisa, come ogni anno, il problema del caro affitti. E Cambiare Rotta torna a farsi sentire.

"Bisogna allargare lo sguardo oltre il caro affitti, un fenomeno che noi possiamo contrastare con le risorse che abbiamo dedicato ai contributi per gli studenti, ma il problema è la scarsità della risorsa, i numeri di posti disponibili sono ogni anno più esigui, gli studenti vivono le stesse difficoltà che incontrano coppie e famiglie nel reperire un alloggio a lungo termine" afferma le parole di Enza Pellecchia, docente di giurisprudenza e prorettrice del diritto allo studio dell’università di Pisa, sulla questione abitativa studentesca pisana.

Come Cambiare Rotta però, a distanza di un anno dalle prime mobilitazioni in tenda che ci hanno visto arrivare fino a sotto il palazzo della regione, sappiamo bene che se solo ci fosse l’intenzione di pianificare l’abitare, le risorse nella nostra città non mancherebbero, a cominciare dagli alloggi in via Paradisa, a Cisanello, che garantirebbero, se riabilitati, fino a 522 posti letto.

Anziché recuperare l'immobile si è deciso ancora una volta di finanziare i privati, stavolta Finint Investments, per costruire quello che diverrebbe un altro progetto di studentati di lusso, l’ennesimo “student hotel” da 10000 m/q e 372 posti letto, sfruttando il settore pubblico ed il Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale.

E questo è solo uno dei tanti esempi nella nostra città, infatti, se anche l’alloggio in via Paradisa venisse recuperato, non coprirebbe neanche lontanamente le esigenze del corpo studentesco.

Nell’ultimo anno le richieste domande presentate all’ente per il Diritto allo Studio per il posto alloggio a Pisa sono state 10.301, a fronte di un aumento vertiginoso dei prezzi dovuto all’inflazione e alla speculazione turistica, di fronte a un aumento delle richieste di borse di studio si osserva un calo progressivo degli alloggi assegnati e il numero di concessioni dei contributi per l’affitto.

Per questo saremo ancora una volta davanti agli uffici del DSU lunedì 23 settembre dalle ore 9, per portare avanti la mobilitazione iniziata un anno fa, prendendo parte alla campagna nazionale che come Cambiare Rotta ci vedrà in tutta Italia davanti agli enti regionali del diritto allo studio per chiudere risposte, dando vita al #lunedilotta, per ribadire che non esiste diritto allo studio senza diritto alla casa.

Fonte: Cambiare Rotta - Ufficio Stampa