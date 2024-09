Conclusa la demolizione della struttura tra Tirrenia e Marina di Pisa

Si sono conclusi nei giorni scorsi, a Marina di Pisa, i lavori di demolizione della struttura e di bonifica dell’area lungo la via Litoranea che ospitava l’ex ristorante “Giardino di Poppa”. L’area, che si trova a confine tra Marina e l’inizio di Tirrenia, è di proprietà del Comune di Pisa che in passato l’aveva affidata in concessione alla società, revocandola poi nel 2021 per inadempimenti del contratto e per realizzazione di opere abusive.

La struttura versava in stato abbandono ed era stata oggetto di abusi, per cui la società era stata condannata dal Tribunale al pagamento dei danni; era stata inoltre interessata nel 2023 da un incendio che aveva messo in pericolo l’area verde in cui era inserita.

I lavori di rimozione e bonifica, per l’importo di circa 40mila euro erano stati affidati ad una ditta specializzata che si è occupata della demolizione della struttura, della rimozione e smaltimento dei rifiuti, oltre al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza dell’intera area.

“In tempi brevi – dichiara l’assessore all’ambiente e al decoro urbano Giulia Gambini - l'amministrazione comunale ha iniziato e portato a termine un importante intervento di bonifica della struttura, ormai fatiscente, che un tempo ospitava il ristorante "Giardino di Poppa", riportando decoro e soprattutto sicurezza in un’area degradata e abbandonata, interessata lo scorso anno da un incendio che avrebbe potuto generare gravi conseguenze se il rogo si fosse esteso alla vegetazione circostante”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa