Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon si sposano in Toscana

Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon convolano a nozze. La giornalista e l'ex calciatore si sposeranno in Toscana e sono ufficiali le date: sabato 28 e domenica 29 settembre. La doppia cerimonia prevede il rito civile al sabato e un brunch informale la domenica.

Da tempo sono state affisse le pubblicazioni sia a Carrara (dove è nato e cresciuto l'ex portiere campione del mondo) sia a Lucca. Proprio a Lucca si terrà il rito civile in una struttura ancora top secret. Il giorno dopo una nuova cerimonia, anch'essa raccolta ma meno formale, sarà in quel di Forte dei Marmi: anche in questo caso il luogo dell'evento non è stato reso noto.

Sono previsti come ospiti amici e familiari, ma entrambe le cerimonie saranno private e raccolte, senza troppi invitati. D'Amico e Buffon sono fidanzati da dieci anni e adesso convoleranno a nozze.