Il Visarno si riempie di libri: torna “Firenze Books”

Torna il festival per tutte e tutti al Visarno. Lettori e lettrici di tutte le età sono pronti a passare tre giorni insieme all’Ippodromo del Visarno, nel Parco delle Cascine. Mancano meno di due settimane alla partenza ufficiale di “Firenze Books – Leggere è pop”, un progetto di Confartigianato Imprese Firenze con il patrocinio del Comune di Firenze. Il festival, nato grazie all’impegno librerie indipendenti di Confartigianato (Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Leggermente) e giunto alla quarta edizione, prevede quest’anno oltre 40 presentazioni, suddivise nei tre spazi dell’Ippodromo (Palco, Salotto, Club House). Ad accogliere i lettori, dalle 15 di venerdì 4 ottobre, ci sarà una grande libreria allestita dai librai indipendenti con 100 case editrici presenti per oltre 3000 titoli; come ogni anno, ci saranno i truck degli artigiani fiorentini per mangiare insieme. “Firenze Books” termina domenica 6 ottobre alle 19.

Elisa Lippi, presidente della categoria librerie indipendenti di Confartigianato Imprese Firenze, fa il punto così: “Più librerie ci sono, più lettori ci sono. I libri devono essere diffusi ovunque e questo è il nostro compito. Ogni festival ha le sue caratteristiche e ognuno di questi contribuisce alla diffusione della lettura”. “L’unicità di Firenze Books – rimarca Lippi – sta nella varietà di generi, di stili, di autori, per tutti e tutte, grandi e più piccoli. È un festival che onora la funzione del libro, raggiungere tutti e diffondere la conoscenza: è un festival pop, popolare in senso buono, non populista. Una delle novità di quest’anno sono alcuni approfondimenti formativi dedicati al mondo dell’infanzia, adatti a educatori, genitori, insegnanti. E questo non viene fatto in nessun festival”.

Carlo Meli, Amministratore dell’Ippodromo del Visarno, ricorda il grande lavoro fatto congiuntamente tra Ippodromo, Confartigianato e Comune di Firenze: “Siamo onorati e orgogliosi di ospitare Firenze books. Ogni edizione è sempre più spettacolare e vissuta da persone di tutte le età che, partecipando alla manifestazione, entrano in contatto anche con l’ippodromo e il nostro mondo. Riteniamo che queste iniziative siano la linfa non solo per il nostro impianto ma per tutto il Parco delle Cascine”.

“Ho seguito Firenze Books fin dalla sua prima edizione e farlo quest’anno da Presidente di Confartigianato – evidenzia la Presidente di Confartigianato Firenze Serena Vavolo – mi dà una grande soddisfazione”. “Il nostro “leggere è pop” significa che la lettura è un piacere che non conosce barriere. È una forma di cultura accessibile e inclusiva, capace di parlare a tutti, dai bambini agli adulti. La nostra rassegna è un invito a riscoprire il libro come strumento di libertà e conoscenza, in modo semplice e coinvolgente. Con Firenze Books abbiamo creato uno spazio dove ogni lettore e ogni lettrice possa sentirsi a casa, perché la lettura, in fondo, è davvero pop: per tutti, ovunque e in ogni momento”.

“Firenze Books torna per la quarta edizione con un programma ampio, che spazia tra generi diversi, venendo incontro ai gusti di tutti i lettori. – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini. Come Comune siamo a fianco di Confartigianato Imprese Firenze in questo progetto. Le librerie indipendenti sono un presidio culturale e sociale prezioso, veri e propri punti di riferimento per la cittadinanza e attività importanti che, come amministrazione, vogliamo senza dubbio valorizzare e sostenere”.

Alcuni spunti dal programma: Telmo Pievani sabato 5 ottobre ore 16 con “Tutti i mondi possibili” (Raffaello Cortina Editore); Aurora Tamigio venerdì 4 ottobre ore 18 con “Il cognome delle donne” (Feltrinelli), premio Bancarella 2024, insieme a Sabrina Carollo; Tommaso Giartosio, 4 ottobre ore 16 con “Autobiogrammatica”, per Minimum Fax, con Simone Innocenti; Andrea Visibelli e Davide Panizza con “Capitan bitorzolo 3” (Il Castoro), sabato 5 alle 10. Sempre 4 ottobre alle 15.00, poco dopo l’inaugurazione ufficiale, sul palco, ci sarà la presentazione della rassegna Dialoghi urbani e del Patto per la lettura con il Comune di Firenze. Domenica 6 ottobre ore 18:00 “La scienza delle meraviglie. Come la fisica può spiegarci la realtà” (Rizzoli) di Virginia Benzi, con Lorenzo Baglioni.

Ingresso libero - Orari: venerdì 4 ottobre dalle 15 alle 19; sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 10 alle 19 - Programma completo

Confartigianato Imprese Firenze, da molti anni, investe nella promozione di una cultura diffusa e popolare, sia con Firenze Books sia con le Piazze dei Libri. Firenze Books ha il patrocinio del Comune di Firenze ed è possibile grazie al contributo degli sponsor Chianti Banca, Act, Toscandia.

Fonte: Confartigianato Firenze - Ufficio Stampa