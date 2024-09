Minorenne semina il panico in ospedale e ferisce un vigilante

Ha soli quindici anni ma ha seminato il panico in ospedale a Prato. Al Santo Stefano quella di sabato 21 settembre è stata una serata difficile. Il minorenne, completamente fuori controllo, ha rapinato un anziano e gli ha portato via le chiavi dell'auto. Poi ha aggredito e ferito seriamente un vigilante. Ha spaccato dei vetri e minacciato tutti con un paletto spartitraffico. I carabinieri sono intervenuti, lo hanno prima bloccato e poi arrestato.

Il giovanissimo era stato fermato nel pomeriggio e portato al pronto soccorso dai poliziotti per un forte stato di agitazione. Era in preda all'abuso di stupefacenti, era stato fermato dopo un furto.

Si è calmato dopo un primo momento difficile, ma in serata è tornato alla carica. Due vigilanti sono intervenuti quando il giovane ha rubato le chiavi dell'auto a un anziano: uno è stato colpito e ferito, subito dopo è stato soccorso ed è in cura per un forte ematoma alla testa. La serata di follia è stata placata dall'arrivo dei carabinieri, che hanno bloccato il ragazzo e lo hanno ammanettato.