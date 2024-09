250 anni di Montespertoli: tra storia e natura, un legame indissolubile

Grande successo per l'iniziativa "Il Bosco risorsa e abbandono e la sua evoluzione, rifugio per la fauna e l’uomo", che si è svolta sabato 21 settembre 2024 con Emanuele Parrini e Paolo Gennai lungo il "Percorso della Memoria", attirando numerosi partecipanti desiderosi di scoprire la storia e l'evoluzione del bosco locale. La passeggiata, che si è svolta nel cuore della natura di Montespertoli, ha offerto un’esperienza immersiva per esplorare il bosco come rifugio e risorsa.

Durante il percorso, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di riflettere sui cambiamenti che questo ambiente naturale ha subito nel tempo: da luogo di abbandono a spazio di rinascita, da luogo naturale a luogo di sviluppo per l’uomo. L’evento ha permesso a molti di avvicinarsi alla natura, osservando da vicino il suo potenziale di rigenerazione, ma anche i segni tangibili delle sfide che la conservazione del bosco affronta oggi.

L’iniziativa ha contribuito non solo ad aumentare la consapevolezza ambientale tra i cittadini, ma anche a stimolare un senso di comunità e un legame più profondo con il territorio di Montespertoli, ricco di storia e biodiversità.

Prossimi incontri delle celebrazioni per i 250 anni di Montespertoli

Le celebrazioni del 250º anniversario della fondazione di Montespertoli proseguono con nuovi appuntamenti. Ecco i principali eventi in programma per il mese di ottobre:

- Sabato 19 ottobre, ore 17:00, presso il Centro Culturale "Le Corti":

conferenza "Dopo la Riforma: Montespertoli nell'Impero napoleonico e nello stato unitario" a cura di Paolo Gennai.

- Venerdì 25 ottobre, ore 18:00, presso il Centro Culturale "Le Corti":

proiezione del docufilm "Montespertoli: la sua storia", a cura di Anna Maria Gasparri Rossotto.

- Sabato 26 ottobre, presso il Centro Culturale "Le Corti":

oore 16:00, "Le storie di Montespertoli" a cura di Paolo Gennai e Andrea Pestelli;

ore 18:00, Proiezione del docufilm "Montespertoli: le sue storie", a cura di Anna Maria Gasparri Rossotto.

Con la proiezione del docufilm del 26 ottobre si concluderà il ciclo di eventi per il 250° anniversario, che ha accompagnato la comunità per tutto il 2024, evidenziando l'evoluzione e la storia del paese.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa