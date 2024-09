Alluvione, Mazzetti e Tassinari (FI): "Chiesto invio Genio Militare per ripristino collegamenti"

"Non c'è tempo da perdere, tanto meno in polemiche ideologiche, bisogna attivarsi urgentemente per il ripristino dei collegamenti interrotti nei territori alluvionati, come nel caso delle tratte tra Marradi e Brisighella. Per questo, subito stamani, abbiamo chiesto alle autorità competenti di attivarsi per inviare il Genio Militare, indispensabile grazie ai suoi mezzi e alle sue competenze per il ripristino dei collegamenti. Solo quando questa fase sarà terminata faremo una seria analisi su come cambiare strategia di contrasto e prevenzione al rischio idrogeologico visto che fino ad oggi non ha funzionato".

Lo affermano, in una nota congiunta, l'On. Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, e l'On. Rosaria Tassinari, coordinatore regionale.