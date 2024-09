Baroncini (Lega): "Solidarietà per Matteo Salvini da molti comuni della Toscana"

“Moltissime persone di tutte le età si sono avvicinate ai nostri gazebo presenti in tanti comuni della Toscana per esprimere concretamente la loro vicinanza a Matteo Salvini che rischia una condanna a sei anni per aver difeso i confini della Patria" afferma Luca Baroncini, Segretario regionale della Lega Toscana.

“Siamo estremamente soddisfatti di quanto accaduto nello scorso fine settimana, visto che un numero elevato di toscani ha voluto espressamente mettere nero su bianco la sua solidarietà al nostro Segretario Federale. In diversi, poi, si sono anche tesserati al partito e questo è un segnale importante che testimonia come la Lega sia tuttora particolarmente apprezzata dai cittadini. Ringrazio, altresì, pubblicamente Matteo Salvini per aver personalmente presenziato al gazebo di Piazza Beccaria Firenze, dove è stato accolto da alcune centinaia di persone che lo hanno lungamente applaudito. Anche nella prossima settimana, proseguiremo col massimo impegno nella raccolta firme a sostegno di colui che, ingiustamente, è sotto processo" conclude Luca Baroncini.

Fonte: Ufficio Stampa Lega Toscana