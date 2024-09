Enogastronomia protagonista a Certaldo: torna Boccaccesca

Stay tuned! Boccaccesca, a Certaldo dal 10 al 13 ottobre 2024! La manifestazione giunta alla sua 26esima edizione, torna ad incantare il Borgo di Boccaccio: dopo aver raggiunto il prestigioso traguardo delle 25 edizioni, Boccaccesca è pronta ad affrontare nuove sfide insieme al suo pubblico, sempre attento alla qualità del cibo e propenso al piacere del gusto.

Boccaccesca nasce nel 1999 con la sentita necessità di far conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti agroalimentari ed artigianali. Per la prima volta, in Toscana, una manifestazione popolare parlava del buon mangiare e del buon bere, del buon vivere insomma.

Sono passati tanti anni ormai, ma la filosofia di Boccaccesca non è cambiata: i cuochi si avvicendano sul palcoscenico per stupire con i loro piatti, gli espositori presentano le loro eccellenze, le aziende agricole fanno degustare i loro migliori vini.

Boccaccesca Certaldo, dal 10 al 13 ottobre: "Vetrina privilegiata per l'enogastronomia"

Certaldo, durante la tre giorni di Boccaccesca, apre le sue porte ai visitatori in un percorso affascinante e ricco di gusto; un viaggio sensoriale attraverso un connubio di profumi e sapori. Le strade del borgo di Certaldo saranno un tripudio di colori e odori, dove sarà possibile confrontarsi e scoprire sapori e saperi di qualità; ad allietare l’atmosfera le note provenienti dagli strumenti dei musici presenti lungo le vie che si fonderanno con l’armonia del gusto.

"Boccaccesca rimane attrattiva, aggiungendo sempre novità interessanti, dopo tutti questi anni grazie alla costante attenzione al dettaglio, alla qualità dei particolari, alla ricerca delle piccole ma straordinarie eccellenze del territorio. Nel tempo non è cambiata la sua filosofia e rappresenta i Piaceri del Gusto sempre con lo stesso entusiasmo e voglia di stupire. – spiega Claudia Palmieri, direttore artistico della manifestazione - Dal 10 al 13 ottobre sarà possibile assaggiare per le vie del borgo di Certaldo eccellenze enogastronomiche ricercate e prodotti arrivati da ogni parte d’Italia, oltre a degustare piatti di qualità, realizzati dai cuochi che si avvicenderanno sul palcoscenico di Boccaccesca".

"Boccaccesca è, fin dall’inizio, una vetrina privilegiata per l’enogastronomia, e ha l’ambizione di offrire ai visitatori un affascinante viaggio che coniuga l’esperienza del degustare, guardare, toccare, sentire ed ascoltare. – continua Palmieri - Vi aspettiamo numerosi!".

Gli organizzatori, ripropongono per questa edizione in accordo all’Amministrazione Comunale, una kermesse che vuole esprimere un forte senso di appartenenza al territorio e al buono dell’enogastronomia. Boccaccesca vi aspetta, come sempre, tra i vicoli di Certaldo Alto. Anche quest’anno non mancheranno le novità. Una su tutte l’aumento della durata della manifestazione che dalla tradizionale formula del week-end dal venerdì alla domenica, passerà a quattro giorni con l’apertura della mostra mercato a partire dal giovedì. La manifestazione prevede un programma denso di appuntamenti ad ingresso libero.

Quest’anno la location vedrà una rivisitazione degli spazi per causa di forza maggiore. Il centro storico basso è da qualche tempo interessato da importanti opere di riqualificazione; quindi tutta la rassegna sarà concentrata nella parte alta. Anche quest’anno sarà protagonista il tradizionale mercato delle eccellenze enogastronomiche in Certaldo Alto, per l’occasione in compagnia di una selezione di streetfood, oltre ad artisti, cuochi e tante esperienze indimenticabili.

"Quest’anno Boccaccesca si svolgerà esclusivamente in Certaldo Alta ma non mancheranno le sorprese e le novità, che ci auspichiamo possano far ulteriormente crescere la manifestazione e il suo apprezzamento verso un pubblico in cerca di buon cibo, eccellenze e tradizioni. – dichiara Franco Brogi, presidente FIEPET Confesercenti Firenze – Quest’iniziativa rappresenta, fin dall’inizio, un momento importante di aggregazione, ed un’opportunità per tutte le imprese del commercio e del turismo del nostro territorio. Un’occasione per far conoscere ed apprezzare ai visitatori le caratteristiche del nostro territorio e le eccellenze che lo contraddistinguono".

"Boccaccesca torna con una nuova edizione - sottolinea il sindaco Giovanni Campatelli - siamo felici come amministrazione comunale di poter ospitare a Certaldo una manifestazione con caratteristiche che mettono insieme la valorizzazione dell’enogastronomia, settore nel quale Certaldo esprime eccellenti produttori, della tradizione e anche dell’innovazione culinaria. Si tratta di una iniziativa che di anno in anno permette a tanti visitatori e curiosi di conoscere il nostro paese, il suo borgo storico e le sue eccellenze anche culturali e paesaggistiche ed è quindi per noi e per il territorio un’occasione di promozione importante, arricchita ulteriormente dalla partecipazione delle realtà gemellate con Certaldo, pronte a presentare i loro prodotti e le loro peculiarità. L’auspicio, ringraziando fin da ora chi edizione dopo edizione si impegna per dare vita a questo evento, è che anche quest’anno in tanti scelgano di visitare Boccaccesca e Certaldo".

Boccaccesca 2024, la mappa degli eventi a Certaldo Alta

Via Boccaccio sarà il palcoscenico per gli espositori, locali e non, che proporranno in degustazione le loro produzioni più ricercate. Confermata l’Osteria di Boccaccesca a cura del Comitato degli abitanti di Certaldo Alto e l’Enoteca di Boccaccesca che si svolgerà nella Chiesa dei SS. Tommaso e Prospero. Nel parterre di Palazzo Pretorio, invece, sarà allestita l’area dedicata agli show cooking.

Anche quest’anno saranno ospitati i rappresentanti dei gemellaggi del Comune di Certaldo che troveranno spazio sulla terrazza Calindri. Piazza SS. Annunziata e piazzetta Branca saranno i luoghi dello street food. Protagonista indiscussa sarà la cipolla di Certaldo. Nelle ore del pranzo e della cena si potranno degustare i piatti direttamente in loco, comodamente seduti in una zona appositamente allestita. Ci sarà, anche, Gustando per la via, con gli esercenti di Certaldo Alto che prepareranno dei piatti da degustazione street food.

Attesa, anche, per il momento in cui i cuochi scenderanno in Piazza e si avvicenderanno ai fornelli con piatti che rappresentano ciò che di meglio il territorio può offrire. È previsto un intrattenimento musicale durante tutto il periodo della manifestazione. Boccaccesca è sapori, ma anche musica e colori.

Il Premio Boccaccesca, che si svolgerà nel Cortile di Palazzo Pretorio, verrà assegnato, come da tradizione, ad un personaggio che ha dato lustro alla Toscana. Boccaccesca pensa anche ai bambini, a loro sarà dedicata la rassegna "Oggi cucino io" dove, i piccoli, saranno guidati da un cuoco nella realizzazione di un piatto. Ed inoltre, in Piazza Boccaccio sarà allestita un’area giochi per bambini con gonfiabili ed altre piccole attrazioni.

Boccaccesca è un evento organizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con Confesercenti Firenze e Claridea 2. L’ingresso alla manifestazione è libero. Per informazioni e aggiornamenti sul programma www.boccaccesca.it; pagina Facebook e Instagram Boccaccesca Certaldo.

Fonte: Ufficio stampa