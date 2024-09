Città Metropolitana di Firenze, bando per l'assunzione di due Funzionari/e Informatici

La Città Metropolitana di Firenze ha aperto un bando di Concorso per assumere due Funzionari/e con profilo informatico. La scadenza per presentare domanda è venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 19. Il titolo di studio richiesto è la laurea in informatica oppure in scienze matematiche o statistica o altre lauree equiparate, secondo la tabella presente nel bando.

cmficodice85 per la ricerca nella banca dati, nella sezione “Bandi e avvisi”. Al posto è connesso il trattamento economico di 23.212,35 euro annui lordi oltre alla tredicesima mensilità ed eventuali indennità previste dal CCNL. La prestazione lavorativa è articolata su cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani con riconoscimento del buono pasto, per complessive 36 ore settimanali. Le persone interessate a partecipare alla selezione devono inviare la propria candidatura attraverso il Portale unico del reclutamento al link: https://www.inpa.gov.it/ dove è possibile trovare il bando immettendo il codiceper la ricerca nella banca dati, nella sezione “Bandi e avvisi”.

Prima dell’invio della domanda è necessario registrarsi al portale e inserire il curriculum vitae aggiornato. La registrazione è gratuita e vi si accede esclusivamente tramite i sistemi di identificazione digitale SPID, CIE, CNS, eIDAS.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze