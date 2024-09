Controlli dei carabinieri a Pisa: tre automobilisti positivi all'alcol test, uomo fermato con due coltelli

I carabinieri di Pisa, durante un servizio di controllo volto alla prevenzione e repressione dei reati, hanno segnalato all'Autorità Giudiziaria quattro persone in circostanze diverse. In particolare, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà tre automobilisti, risultati positivi all'alcoltest con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge, in un caso addirittura tre volte superiori.

Segnalato un uomo trovato in possesso di due coltelli a serramanico durante un controllo, con lunghezze totali di 19 cm e 18 cm. Le patenti degli automobilisti sono state ritirate. Le responsabilità delle persone coinvolte saranno accertate dalle Autorità competenti, secondo il principio di presunzione d'innocenza.