Misericordia San Gimignano, organizzato il primo “Open Day Mise”

Sabato prossimo 28 Settembre 2024 la Misericordia di San Gimignano organizza il suo primo “Open Day Mise” portando nelle Piazze Duomo e Erbe i proprio mezzi, quelli attuali e quelli antichi di oltre un secolo, ed i propri volontari che si alterneranno per dare servizi gratuiti ai cittadini che vorranno usufruirne ed offrendo formazione e informazioni sul servizio socio sanitario in generale ed in particolare su quello svolto dall’Associazione.

Nello specifico:

Proporremo gratuitamente, a tutti quelli che lo vorranno, un piccolo check-up che prevede un controllo gratuito della pressione, il test della glicemia, e lo screening per verificare la presenza del virus dell'epatite C. Inoltre, quale forma di prevenzione, distribuiremo gratuitamente flaconcini di gel disinfettante per le mani di alta qualità. Faremo formazione a tutti, all’interno della Loggia del Teatro nella quale sarà allestita una sorte di aula, su situazioni semplici da imparare, ma fondamentali per salvare vite umane: insegneremo come si trattano le emorragie, spiegheremo le tecniche di disostruzione delle vie aeree nell’adulto e nel bambino e come si usa un defibrillatore semiautomatico salvavita. Per quest’ultima attività, si tratta di una lezione che coincide con la prima parte del corso, mentre la seconda parte sarà svolta nei giorni successivi presso la Sede dell’Associazione Infine, grazie al contributo delle Associazioni consorelle della provincia di Siena, faremo in Piazza Erbe una dimostrazione di come le Misericordie sono attrezzate per intervenire in situazioni di Protezione Civile, anche con una prova in diretta degli splendidi cani da ricerca che si esibiranno in un ritrovamento simulato.

Saranno con noi anche i Donatori di Sangue Fratres con il loro gazebo ed i loro gadget, la cui vendita ha lo scopo di sostenere il Gruppo.

Infine, sarà anche l’occasione, per quei cittadini che lo vorranno, di consegnare il proprio contributo per l’acquisto della nuova Ambulanza di Emergenza.

Da alcune settimane infatti ha preso il via una “Raccolta Fondi” che ha l’obiettivo di raccogliere i 100.000 euro necessari per l’acquisto, ormai imprescindibile, di una nuova Ambulanza per l’Emergenza 112/118, dotata di tutti i più avanzati elettromedicali salvavita. La Raccolta si concluderà nel mese di Gennaio 2025 e sarà preceduta da diverse iniziativa di sottoscrizione di cui daremo, via via, comunicazioni specifiche.

Fonte: Misericordia San Gimignano