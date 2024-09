Paolo Masetti si candida alla guida del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Paolo Masetti, ex sindaco di Montelupo Fiorentino, si candida alla guida del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. L'elezione della nuova Assemblea si terrà ad inizio ottobre, si voterà dal 1 al 5 in 45 seggi di tutti i comuni coinvolti. Masetti è stato per due mandato sindaco dellla città delal ceramica, delegato della protezione civile in ANCI nazionale, ANCI Toscana e in Unione Empolese Valdelsa.

"Eccomi nuovamente qui, cercando di rendermi ancora utile, chiedendovi fiducia e supporto. A inizio ottobre si terrà l’elezione della nuova Assemblea del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e chiunque paghi il tributo potrà scegliere un proprio rappresentante. I Consorzi di Bonifica, che in Toscana sono soggetti strategici incaricati della tutela del territorio, dell’acqua, per l’agricoltura e l’ambiente, presidiando quotidianamente i nostri fiumi, hanno anche una rappresentanza democratica. Ho scelto di mettere a disposizione in questa nuova sfida la mia esperienza da Sindaco, insieme alle competenze in protezione civile maturate in decenni di attività", cos' Masetti sul suo profilo facebook.

Masetti coordinerà una lista chiamata ACQUA, AGRICOLTURA, AMBIENTE PER LA RESILIENZA CLIMATICA presentata da Coldiretti Toscana, ma "sintesi di un’ampia intesa tra rappresentanze delle imprese, dei cittadini e di tantissime Amministrazioni locali che, insieme al Presidente della Regione, hanno voluto testimoniarmi il loro supporto".