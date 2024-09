Educazione civica e creatività, il Centro per le Famiglie propone laboratori a sostegno del progetto 'Vivavittoria'

Da oggi, il Centro per le Famiglie di Pistoia propone una serie di incontri rivolti alle famiglie per aderire al progetto “Vivavittoria”, opera condivisa contro la violenza sulle donne che verrà esposta in piazza del Duomo il 16 marzo 2025.

Da settembre a gennaio, dunque, il quarto martedì del mese dalle 17.30 alle 19, nello spazio Colibrì - Sotto il Palazzo in piazza Nelson Mandela 5 si terranno i laboratori di uncinetto e ferri durante i quali i genitori e i loro figli potranno trascorrere assieme un pomeriggio condividendo un’attività creativa per la realizzazione delle coperte che formeranno l’opera complessiva.

L'intento del progetto è quello di favorire lo scambio intergenerazionale, avvicinando i giovani sia ad attività del passato, sia a tematiche attuali di grande importanza, con la possibilità di scoprire in famiglia, fin da piccoli, la condivisione dell'educazione civica e dell'educazione affettiva, al consenso.

"Insieme a Vivavittoria" è un progetto a cura del Centro per le Famiglie del Comune di Pistoia in collaborazione con le volontarie di Anteas ODV, C&TL CARIPIT APS e le famiglie dei Centri socio-educativi della Cooperativa Intrecci.

I laboratori sono aperti a famiglie con bambini dagli 8 anni e sono gratuiti. Per partecipare è richiesta la prenotazione all’indirizzo: info@centrofamigliepistoia.it"

Fonte: Ufficio Stampa