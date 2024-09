Empoli parla santacrocese: esordio per Jacopo Seghetti

Jacopo Seghetti è pronto a scendere in campo. In Torino-Empoli il portiere titolare degli azzurri è il classe 2005, che per ora ha all'attivo solo panchina in Serie A. Roberto D'Aversa lo ha scelto come titolare per la partita di Coppa Italia.

E quindi la porta dell'Empoli ha un nome dalla Zona del Cuoio. Nato a San Miniato, Seghetti è di Santa Croce sull'Arno e riporta un santacrocese nella mappa del grande calcio a distanza di tanti anni da suoi compaesani illustri come Carlo Caramelli.

Seghetti è un cognome che a Santa Croce sull'Arno significa pasticceria, lasua famiglia gestisce con successo Vacchetta in pieno centro. Ma da oggi vuol dire anche calcio...

Non è l'unico giovane toscano a esordire dal 1' oggi, perché giocherà pure Lorenzo Tosto, figlio di Vittorio e originario di Lucca.