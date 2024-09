'Le ragioni del cielo', il comitato Empoli per la pace presenta il libro di Stefano Zecchi

Una nuova, importante iniziativa del comitato ‘Empoli per la pace’. In collaborazione con la Ong Mediterranea, è in programma sabato sera 28 settembre alle 21.15 alla sala Il Momento di via del Giglio la presentazione del libro di Stefano Zecchi ‘Le ragioni del cielo’. Assieme all’autore, saranno presenti Luca Casarini, capo missione della Ong e Don Giovanni Martini della commissione migranti della diocesi di Firenze.

Il volume di Stefano Zecchi è una raccolta di interviste a protagonisti animatori della Chiesa, della spiritualità più largamente intesa, del volontariato, della politica, della cultura, dell’informazione. Fra gli altri lo stesso Luca Casarini, Vannino Chiti, padre Bernardo, Pierluigi Castagnetti, Corrado Formigli, Tomaso Montanari, Vito Mancuso e Matteo Zuppi.

A moderare la serata sarà Paola Sani del comitato Empoli per la pace.

Fonte: Empoli per la Pace