Santa Croce sull'Arno, ecco il nuovo calendario settimanale del porta a porta

Il calendario della raccolta dei rifiuti porta a porta cambia e diventa più pratico per i cittadini. Il vecchio calendario andrà in pensione dal prossimo 14 ottobre quanto scatterà la nuova organizzazione e gli operatori di Geofor ritireranno i rifiuti secondo il nuovo programma. Il lunedì verranno ritirati i pannolini e pannoloni, un servizio che l'utente deve richiedere a Geofor. Il lunedì verranno raccolti i sacchi gialli per i pannolini e i pannoloni (così come nei giorni di mercoledì e sabato), un servizio che l'utente può attivare gratuitamente su richiesta contattando l'ufficio ambiente del comune. Il martedì invece verrà ritirato l'organico. Il mercoledì sarà la volta dei rifiuti indifferenziati. Il giovedì invece sarà il giorno della carta, mentre il venerdì dovrà essere esposto il multimateriale. Il sabato, infine, novità introdotta, è il giorno in cui gli operatori di Geofor ritireranno nuovamente l'organico. Il nuovo calendario è disponibile anche su sito del comune di Santa Croce sull'Arno al seguente link: https://www.comune.santacroce.pi.it/informazioni/servizio-di-raccolta-porta-a-porta-e-centro-di-raccolta/ .

Con la nuova organizzazione, da notare, che il numero dei ritiri sul calendario settimanale non subisce nessuna modifica in termini di quantità, solo nella distribuzione. La nuova organizzazione del porta a porta, punta in primo luogo a migliorare la gestione della raccolta della carta, che spesso creava problemi alle attività produttive e agli esercenti. Inoltre migliora anche la distribuzione della raccolta dell'organico che a questo punto viene ad avere una cadenza meglio distribuito nella settimana con il ritiro il martedì e il sabato. “Il nuovo calendario – spiega infatti il sindaco Roberto Giannoni - ci permette di razionalizzare il servizio in termini di efficienza per gli utenti. In primo luogo migliora il ritiro della carta, evitando il problema per le attività di doverla esporre il lunedì mattina. Molti infatti trovavano difficoltà proprio perché i più la domenica sono chiusi e l'esposizione dei rifiuti si può fare dalle 18 del giorno precedente e non andrebbe fatta prima. Inoltre anche per la raccolta dell'organico mi sembra che il ritiro con il nuovo sistema possa funzionare meglio lasciando stazionare meno tempo il mastello in casa”. “La nuova organizzazione del calendario della raccolta porta porta dei rifiuti è un lavoro che ci ha impegnato per varie settimane” dice il Vicesindaco Assessore all'Ambiente del comune di Santa Croce sull'Arno Sonia Boldrini.

“Non è stato facile coordinare tutte le componenti in gioco, il nostro ufficio ambiente, gli uffici di Geofor, - continua l'Assessore - abbiamo dovuto lavorare molto per riuscire a dare un ottimo contributo alla nostra cittadina. Alla fine abbiamo trovato il punto di equilibrio tra tutte le parti, ma non è stato semplice anche perché l'obiettivo era modificare in meglio e in base alle esigenze del cittadino, nel senso di dare un miglior servizio agli utenti. Penso che ci siamo riusciti, e comunque noi rimaniamo a disposizione dei cittadini se dovessero verificarsi delle nuove esigenze. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo nuovo calendario a cominciare dal nostro ufficio ambiente, per ultimo, ma non per importanza ringraziamo il consigliere delegato a Staffoli, Matteo Pieracci, che ci ha aiutato a capire le esigenze della frazione in materia di ritiro dei rifiuti e ha fatto da interfaccia con i cittadini”. Merita inoltre ricordare che sfalci e potature per le utenze domestiche non devono essere conferiti con i rifiuti organici, ma vanno portati al centro di raccolta, dove il cittadino li potrà lasciare gratuitamente, oppure si può richiedere il ritiro a domicilio, prenotando un appuntamento con la app Rciclo, oppure tramite il form sul sito www.geofor.it , o chiamando il numero verde 800959095. Bottiglie, flaconi, vasetti, e ogni imballo di vetro deve essere conferito nelle campane verdi presenti sul territorio.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno