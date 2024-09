Biblioteca comunale di Castelfranco, rimane l'orario estivo

Per questa stagione invernale la biblioteca comunale di Castelfranco di Sotto manterrà l'orario estivo. Ovvero l'orario rimarrà il seguente dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì e inoltre il martedì e il giovedì si aggiunge l'apertura pomeridiana dalle 15 alle 19. Una scelta nata da una logica di razionalizzazione del servizio.

L'amministrazione comunale infatti ha deciso di cercare di garantire un servizio costante nel tempo, nel senso che sia realmente sostenibile per il personale senza incorrere in possibili chiusure repentine. L'orario è stato studiato in base alle forze lavoro della biblioteca, ma anche in base alle esigenze dei servizi erogati. Infatti era fondamentale garantire l'apertura mattutina, visto che la biblioteca eroga anche servizi di supporto didattico alle scuole con varie iniziative, dalle visite didattiche in biblioteca, agli incontri con gli autori dei libri per ragazzi, alle iniziative con le scuole medie, una serie di servizi importanti garantiti grazie alla professionalità e all'impegno del personale. L'obiettivo dell'amministrazione Mini comunque è quello di aumentare non appena sarà possibile il personale in modo da poter conseguentemente stabilire ulteriori periodi di apertura.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto