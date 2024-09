Tre giorni di eventi dedicati a "Il coraggio della pace"

Una schiera di personalità di spicco convergerà su Firenze al Teatro dell’Affratellamento dal 4 al 6 ottobre per la quarta edizione de 'Il coraggio della pace'. L'evento, organizzato dall'associazione Disarma, riunirà figure di primo piano come l'ex parlamentare M5s Alessandro Di Battista, lo storico Luciano Canfora, il generale Biagio Di Grazia, l'attore e intellettuale Moni Ovadia, e il professore Alessandro Orsini. I dibattiti saranno incentrati sulla guerra in Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente, con l'obiettivo di promuovere un confronto costruttivo e individuare nuove strategie per la pace.

Il 4 ottobre il tema sarà 'La ricerca del profitto a colpi di cannone', il 5 ottobre 'Fantasmi, ideologie, falsi miti e paure alla radice della guerra dell'Occidente', poi 'Quali proposte possibili in Europa per la pace?', infine 'Ucraina e Medio Oriente: a che punto è la notte?'. Alessandro Orsini terrà una lectio magistralis su 'Israele e il terrorismo di Stato' la sera del 5 ottobre.

Un'assemblea aperta il 6 ottobre offrirà al 'popolo della pace' l'opportunità di organizzarsi e di far sentire la propria voce contro ogni forma di conflitto."