Filo diretto: ecco nuovo calendario degli incontri dell’Amministrazione Comunale di Montespertoli

Il primo incontro sarà giovedì prossimo, il 3 ottobre presso l’Auditorium “Vanna Cercenà” al Centro culturale “Le Corti”. Per poi proseguire nelle frazioni:

Parte un nuovo ciclo di incontri serali con i cittadini del territorio. Questi appuntamenti rappresentano occasione di confronto diretto, dialogo aperto e condivisione delle problematiche e proposte della comunità. Gli incontri sono pensati per favorire una partecipazione attiva e trasparente e per permettere a tutti i cittadini di esprimere le loro opinioni e ricevere aggiornamenti sulle attività dell'amministrazione comunale.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 21:30.

«Gli incontri avranno come obiettivo principale il dialogo aperto e costruttivo con la nostra comunità anche per definire insieme priorità e necessità di intervento. Siamo convinti che il confronto diretto rappresenti uno strumento fondamentale per garantire un'amministrazione efficiente, trasparente e un’azione di governo del territorio partecipativa.» Dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare e a contribuire per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio.