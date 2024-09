Lucca in lutto per la scomparsa di Piero Angelini

A 88 anni è scomparso Piero Angelini. In passato è stato esponente della Dc lucchese, deputato per tre legislature e sottosegretario all'ambiente in due governi successivi.

A darne notizia il Comune di Lucca che, attraverso il sindaco Mario Pardini, esprime cordoglio per la scomparsa di "uno dei protagonisti della politica lucchese per oltre 50 anni".

Ancora Pardini: "Angelini non ha mai lasciato la profonda passione per il dibattito e per l'amministrazione della cosa pubblica, ai quali ha sempre costantemente contribuito attingendo a una non comune competenza e conoscenza amministrativa"