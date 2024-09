Una "caccia al Genio" per celebrare la notte della ricerca 2024

Il Museo Leonardiano parteciperà all'edizione 2024 della Bright Night, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, organizzata dall'Università degli Studi di Firenze allo scopo di diffondere e promuovere, attraverso una serie di attività, la cultura scientifica e l'impatto sociale della ricerca.

Con la collaborazione del Club UNESCO di Vinci, sabato 28 settembre alle 21.15, il Museo ha organizzato una speciale caccia al Genio a porte chiuse nelle sale di Palazzina Uzielli e del castello dei Conti Guidi.

Dopo una breve introduzione al museo, i partecipanti verranno divisi in squadre, e muniti di taccuino si sfideranno nella risoluzione di quiz ed enigmi riguardanti gli studi e le riflessioni di Leonardo in campo scientifico e ingegneristico.

Lo scenario del gioco sarà la collezione del museo di Vinci, che presenta, attraverso ricostruzioni delle macchine e exhibit dei suoi studi, la poliedrica personalità di Leonardo, ingegnere, tecnologo e scienziato.

L'attività, gratuita, è dedicata ad adulti e ragazzi dai 16 anni in su; per partecipare è necessario prenotare scrivendo a info@museoleonardiano.it o chiamando lo 0571933285 dalle 10 alle 18.

Cos'è la Bright-Night

La Bright-Night è la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori: la manifestazione ideata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica e mostrare l’impatto sociale della ricerca.

Un’occasione per avvicinarsi all’affascinante mondo della scienza ed entrare in contatto con le persone che della ricerca scientifica hanno fatto la propria missione quotidiana.

Il nome BRIGHT-NIGHT nasce dall’unione dell’acronimo di “Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in research” (I ricercatori di talento hanno un impatto sulla crescita, la salute e la fiducia nella ricerca) con la parola notte: una “Notte brillante” per l’energia della ricerca e la passione dei ricercatori.

L’iniziativa coinvolge gli atenei, le scuole di alta formazione e gli enti di ricerca di tutta la Toscana nel quadro e con il sostegno del programma di Regione Toscana – Giovanisì. A Firenze è promossa dall’Ateneo cittadino in collaborazione con istituzioni ed enti del territorio.

Stand dimostrativi, spettacoli, visite guidate, passeggiate, giochi, laboratori per ragazzi e attività nei musei.

Su bright-night.it il programma completo degli eventi.

Fonte: Ufficio Stampa