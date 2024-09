Pinocchio e la lettura accessibile per festeggiare la Giornata Europea delle Lingue

Giovedì 26 settembre, l’Università di Pisa celebra la Giornata Europea delle Lingue, giunta ormai alla sua settima edizione e che quest’anno è dedicata alla lettura accessibile, con un focus particolare su Pinocchio di Collodi, libro tradotto in tutte le lingue del mondo. L’iniziativa, organizzata in collaborazione tra il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, il CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura e il Sistema Bibliotecario di Ateneo, ha come titolo «Il potere di leggere per tutti e in tutte le lingue. La lettura accessibile» e sarà ospitata a Palazzo Matteucci in Piazza Torricelli 2, a partire dalle ore 10.

Durante l’arco della giornata, una serie di eventi – conferenze, esposizioni, letture – saranno dedicati al tema della lettura accessibile, con l’obiettivo di sensibilizzare alla complessità dell’atto di lettura. Si discuterà di lettura, dei processi che essa implica, dei supporti che permettono di rendere questa attività accessibile a soggetti con disturbi che non permettono loro un accesso non mediato all’atto di lettura. La giornata, che rientra nelle iniziative legate al progetto CECIL (Centro d’eccellenza per il Contrasto all'Impoverimento Linguistico) e nel progetto POT UniSco, sarà suddivisa in due momenti principali.

Durante la mattinata, saranno affrontati temi connessi alla pratica della lettura, dal punto di vista dei processi implicati e delle modalità di insegnamento-apprendimento, tenendo in considerazione i procedimenti sia in soggetti normotipici sia in soggetti affetti da disturbi che non permettono loro un accesso non mediato o tradizionale alla lettura.

Nel pomeriggio, la discussione si concentrerà invece su uno studio di caso, ovvero Pinocchio di Collodi, perfetto esempio di libro “accessibile a tutti e in tutte le lingue”. In chiusura della giornata, alle 18.15 è previsto un reading plurilingue, la trama di Pinocchio interpretata da studenti e studentesse del Dipartimento di FiLeLi nelle lingue straniere offerte dai corsi di studio.

Parallelamente allo svolgimento dei lavori, sarà possibile visitare, nei locali della Biblioteca di Italianistica e Romanistica di Palazzo Matteucci, la mostra «Pinocchio plurilingue», a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo. La mostra resterà aperta fino al 26 ottobre, dal lunedì al venerdì (9.00-20.00).

È possibile seguire l'incontro su Teams.

Fonte: Università di Pisa