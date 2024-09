Rotary Fucecchio Santa Croce e Castelfranco, una giornata dedicata ai cani da salvataggio

Nella mattinata di domenica 15 settembre, nella splendida cornice del giardino di Villa Sonnino, si è svolta un’interessante conviviale con il Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, il Rotary club di Castelfranco di Sotto Valdarno inferiore ed il Rotary E-club distretto 2071, voluta ed organizzata egregiamente dai loro Presidenti Cristina Lotti, Fabio Botrini e Massimo Corsi.

Protagonisti di questa conviviale sono stati il presidente della Società Italiana Cani Salvataggio (SICS) di Firenze, Salvo Gennaro e il responsabile dalla scuola di cinofilia "Il Lupo" di Empoli Sauro Carraresi, ma soprattutto i cani "K9" da lui addestrati che hanno offerto, agli oltre 50 ospiti e soci dei Rotary club, una splendida dimostrazione pratica delle loro capacità di ricerca e salvataggio di dispersi in un bosco ed in un fossato, con l’aiuto di soci ed ospiti che si sono offerti come volontari.

Tra i cani presenti c’era anche Marley, il cane cieco fin dalla nascita, che fa parte della SICS ed ha partecipato all’ultima edizione del Festival di SanRemo. La Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS) è un’associazione di volontariato di Protezione Civile senza scopo di lucro, la più grande organizzazione mondiale dedita alla preparazione dei cani da salvataggio e dei loro conduttori, a servizio della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine ed a disposizione della comunità in generale per scopi sociali diretti soprattutto alla salvaguardia da maltrattamenti verso gli animali in genere ed i cani in particolare.

La scuola di educazione cinofila "Il Lupo" di Empoli, si occupa di addestramento ed educazione di base per cuccioli e adulti di cane ed il suo responsabile, l’addestratore Sauro Carraresi, ha un’esperienza ventennale nel settore, è addestratore cinofilo Enci iscritto all’Albo Nazionale Addestratori ed ha il titolo per addestrare i cani K9 (abbreviazione omofona che gioca sull’omonimia della pronuncia inglese "K9" "chi-nain", con l'aggettivo "canine" ovvero "canino") sigla internazionale per designare cani addestrati a servizio dei corpi speciali delle forze dell'ordine per salvataggio, ricerca dispersi, antidroga e ricerca di materiali esplosivi.

Un ringraziamento ai presidenti del SICS e della scuola di educazione cinofila "Il Lupo" ed ai conduttori dei cani, i padroni che mettono a disposizione i loro cani ed il loro tempo a servizio della comunità. Durante la conviviale, il Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno ha accolto un nuovo socio, Emiliano Solari, direttore tecnico e commerciale della Chime Spa, presentato dal socio Luca Borgioli.

