A ‘Puliamo il mondo’ pure il Controllo di vicinato di Cortenuova

Tutti insieme appassionatamente per ripulire l’ambiente che ci circonda per un clima di pace. Questo il leitmotiv della manifestazione globale ‘Puliamo il mondo’ che nella giornata di sabato 28 settembre a Empoli, vedrà di sicuro una grande partecipazione della cittadinanza, impegnata a ripulire un’area nelle vicinanze della bellissima oasi naturale protetta di Arnovecchio.

L’area che sarà oggetto dell’intervento puntuale dei partecipanti a fianco di Legambiente Toscana, Circolo Legambiente Empolese Valdelsa e dei Consorzi di bonifica della Toscana (ANBI) nel comprensorio del Medio Valdarno, è stata individuata dalle cittadine e dai cittadini che fanno parte del Controllo di vicinato della frazione di Cortenuova. Una comunità sempre molto attiva e attenta a questi temi.

Pertanto, pinze alla mano, sacchi, pettorine, cappellini, determinazione e in marcia: l’appuntamento è sabato 28 settembre, ritrovo all’incrocio tra via Arnovecchio e via Piano dell’Isola, alle 9.30.

Gli appuntamenti di ‘Puliamo il mondo’ rientrano nella più ampia programmazione del ciclo di iniziative denominato ’Un Autunno per l’Ambiente’, promosso da Comune di Empoli, in collaborazione con Alia Servizi Ambientali Spa, associazione Legambiente Empolese Valdelsa, Istituti Comprensivo Empoli Est ed Empoli Ovest, associazione Aristogatti, Re.So - Recupero Solidale, Unicoop Firenze sezione Soci Empoli, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, Sto Italia, associazione Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, Carabinieri Forestali, Cetras, World Food Day.

Puliamo il mondo nel Comune di Empoli è stato organizzato in collaborazione con il Circolo Legambiente Empolese Valdelsa, con il patrocinio del Comune di Empoli, coinvolge scuole e associazioni del territorio come ANPAS, Misericordia di Empoli e Filo d'Argento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa