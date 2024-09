“Caterina il taxi della felicità”, incontro e proiezione del film a Empoli

Chilometri di amore e sorrisi per una missione davvero immensa. Domani, venerdì 27 settembre 2024, a Empoli arriverà “Caterina, il taxi della felicità”, dalle 17.30 in piazza XXIV Luglio.

Un evento da non perdere: le bambine e i bambini della città potranno salire su questo taxi davvero speciale e bellissimo, incontrare l’energia di una ‘Zia’ unica e conoscere quante cose belle riesce a realizzare con l’aiuto di tutti.

Poi alle 18.15, al Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, si terrà la proiezione del docufilm "Taxi della Felicità" e alle 19.15, apericena insieme a Zia Caterina, per questo non si deve dimenticare di prenotare il posto, ecco il link: QUI.

“Ho seguito le vicende di Zia Caterina da tempo, conosco lei e il taxi Milano 25, ci tengo a essere con loro e a portare i saluti di tutta l'amministrazione – sottolinea l’assessora alla Scuola con delega all’Infanzia Maria Grazia Pasqualetti -. Il docufilm è un evento importante per tramandare la passione e l'impegno di Zia Caterina verso i suoi 'ragazzi speciali'. Diamo tutti una mano a questo importante progetto”.

Zia Caterina è diventata una figura straordinaria grazie alla sua meravigliosa missione: con il suo taxi super colorato, accompagna i suoi "supereroi" - bambine e bambini speciali che affrontano le sfide più difficili - regalando loro momenti di gioia e speranza.

“Ho conosciuto Zia Caterina ad un evento benefico a San Miniato lo scorso dicembre - afferma Roberto Lensi della Remax -. Sono rimasto subito profondamente commosso e colpito dalla sua forza, energia, capacità di fare del bene agli altri, soprattutto ai bambini e alle famiglie che si trovano a combattere malattie importanti. Mi sono sentito chiamato in prima persona a dare una mano per sostenere la sua attività e ho condiviso questa idea con i colleghi della Remax che mi hanno subito appoggiato. La nostra filosofia è che è importante dare agli altri perché ognuno di noi, un giorno, può trovarsi ad aver bisogno di aiuto. Zia Caterina è un grande esempio di solidarietà da sostenere e seguire".

Il contributo per l'evento è di 15 euro che sarà interamente devoluto all'associazione "Milano 25 ODV", che supporta Zia Caterina nella sua straordinaria missione.

L’iniziativa è stata organizzata da Roberto Lensi e colleghi della Remax in collaborazione con l’associazione Il Ponte e patrocinata dal Comune di Empoli.

