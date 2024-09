Consiglio comunale a Empoli, si parla anche di edilizia e decoro

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 30 settembre 2024, alle 18 con eventuale prosecuzione alle 21. La seduta come di consueto si svolgerà nell'aula consiliare, al primo piano del Palazzo Municipale in via del Papa, 41 e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli sullo stato dell'eredità della signora "De Cuius" e inadempienza riguardante la costruzione e gestione del canile e gattile.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su “situazione personale servizio edilizia - ritardi trattazione pratiche abusi e illeciti edilizi - situazione fabbricato di civile abitazione di cui al sopralluogo prot. n. 0026764/2023 del 11/07/2023 effettuato in data 30/06/2023 dalla Polizia Municipale”.

4.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su “situazione di degrado con annesse attività di spaccio e di utilizzo di sostanze stupefacenti con uso di siringhe in via dei Cappuccini, nei pressi dei civici 13 e 15”.

5.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su “parere del sindaco sulla proposta dell’Empoli FC al Comune circa lo scenario 3 in merito al partenariato pubblico-privato concernente il progetto del nuovo stadio”.

6.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Siamo Empoli su “cacciatori intorno al canile, disagi per i cani e volontari”.

7.Approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2023. art 233 bis d. lgs. 267/2000 e 11 bis del d.lgs.118/2011.

8.Ratifica delibera di giunta n. 145 del 07/08/2024 avente ad oggetto Bilancio di Previsione 2024-2026 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

9.Variante normativa al Regolamento Urbanistico e contestuale riadozione dell'art. 34.5 delle Nta del Piano Operativo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 9.4.2024, ai sensi degli artt. 19,34 e 238 della lrt 65/2014 per approvazione del progetto di realizzazione del chiosco in legno all'interno del cimitero di Sant'Andrea.

10.Aumento dei limiti dei campi elettromagnetici (art. 10 legge 30.12.2023, n. 214): presa di posizione del Comune di Empoli.

11.Concessione della cittadinanza onoraria ai figli di cittadini stranieri frequentanti le scuole del Comune di Empoli.

12.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 6 del 6/07/2024. Approvazione.

13.Verbale della seduta del consiglio comunale n. 7 del 18/07/2024. Approvazione.

14.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 8 del 29/07/2024. Approvazione.

15.Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia Empoli del fare su “elezioni Venezuela”

16.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su “modifica deliberazione 93 del 18/10/2022”.

17.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su “aggressioni al personale sanitario e sociosanitario presso l'ospedale San Giuseppe di Empoli”.

18.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su “recepimento contributi al Psict della direzione regionale urbanistica e politiche abitative settore pianificazione del territorio della regione toscana ai sensi dell’art. 53 della lr 65/2014 relativo all'avvio del Piano Strutturale Intercomunale”.

19.Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Partito Democratico su "Ius Scholae - promozione iniziative volte al riconoscimento del diritto alla cittadinanza per i bambini nati in Italia da genitori stranieri che abbiano completato un ciclo di studi nel nostro paese”.

20.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 stelle e Buongiorno Empoli su “emergenza Pfas – richiesta di approvazione urgente di una legge che metta al bando la produzione, l’utilizzo e la commercializzazione dei Pfas e nei regolamenti gli usi indispensabili – richiesta analisi per valutare la presenza dei Pfas nell’acqua potabile dell’acquedotto comunale”.

21.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra su “mancata erogazione dei ristori alle vittime di guerra dalle forze del terzo reich”.

22.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su “risarcimenti vittime delle stragi nazifasciste ed equiparazione, agli effetti risarcitori, delle vittime delle Foibe; istituzione della ,,panchina tricolore" in ricordo delle vittime delle stragi nazifasciste e delle Foibe; istituzione di una Pietra d'Inciampo" in ricordo di Norma Gossetto, vittima delle Foibe, medaglia d’oro al merito civile, simbolo delle atrocità commesse dai partigiani jugoslavi titini e simbolo di tutte le vittime delle Foibe”.

23.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi E Sinistra, Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle su “abrogazione della legge 26 giugno 2024 n. 86 sulle disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa