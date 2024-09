Escursioni, passeggiate e musica: gli eventi a Figline e Incisa

Partiamo con gli eventi in programma questo fine settimana a Figline e Incisa Valdarno, organizzati direttamente dal Comune o da varie realtà del territorio con il suo patrocinio.

Sabato 28 settembre è prevista l’escursione attraverso la riserva naturale di Ponte Buriano e La Penna (Ar), nel Valdarno Superiore, organizzata in collaborazione tra la Polisportiva Rugiada, Gruppo Trekking Bagno a Ripoli e C.A.I. Sottosezione di Pontassieve Romano Pini. Per prenotazioni e maggiori informazioni 3202616045, info@ polisrugiada.org oppure la pagina Facebook della Polisportiva Rugiada [evento patrocinato dal Comune].

Nella stessa giornata di sabato 28, la prima delle quattro ecopasseggiate in amicizia “Vivi la natura” a cura della Pro Loco Marsilio Ficino: appuntamento alle 14:30 a Moncioni con “Pinetum” di Villa Gaeta.

Per info e iscrizioni (entro giovedì 26) info@prolocofigline.it opp ure i numeri 055 912 5303, 347 870 9007, 347 674 1001 [evento patrocinato dal Comune].

Nel pomeriggio di sabato 28, presso la Galleria FIAF di Via Roma 2 a Figline, alle ore 16 è prevista l’inaugurazione della mostra "La natura attraverso l'obiettivo" dedicata alla meraviglia della natura nelle fotografie di Gianni Maitan. La mostra, a cura del Circolo Fotografico Arno, è aperta dal 28 settembre al 25 ottobre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle 21.00 alle 23.00. Per altre aperture scrivere a info@arnofoto.it [evento patrocinato dal Comune]

Alle ore 18 appuntamento con i concerti di Fortissimissimo Metropolitano 2024. La rassegna, promossa dagli Amici della Musica di Firenze, fa tappa al Teatro Garibaldi con il concerto di Ysé Dastugue e Luca Micheletto, chitarre, con le musiche di Napoléon Coste, Jacques Hetu, Erik Satie, Joaquín Turina e Modest Mussorgsky. Ingresso libero e gratuito.

Per conoscere tutta la stagione concertistica 2024/2025 del Teatro Garibaldi è a disposizione il sito ufficiale teatrogaribaldi.org.

Mercoledì 2 ottobre il check up delle funzioni mentali e del benessere sociale a cura della Cooperativa Nomos è rivolto alle persone sane per sondare la presenza di eventuali campanelli d’allarme. Il controllo verrà effettuato tra le ore 9 e 13, presso “Il Giardino” Via Roma, Giardini Generale Dalla Chiesa, a Figline. È necessaria la prenotazione chiamando il numero 055 651 0477 [evento patrocinato dal Comune]

Sabato 5 ottobre il via alla seconda delle quattro ecopasseggiate in amicizia “Vivi la natura” a cura della Pro Loco Marsilio Ficino: appuntamento con “Camminando nella tornia” con ritrovo al Circolo di Cancelli alle 14:30 [evento patrocinato dal Comune]

Per info e iscrizioni l’indirizzo mail info@prolocofigline.it oppure i numeri 055 912 5303, 347 870 9007, 347 674 1001.

Nel pomeriggio di sabato 5 nuovo appuntamento con Fortissimissimo Metropolitano, la rassegna promossa dagli Amici della Musica di Firenze, al Teatro Garibaldi. Alle ore 18, il concerto del Quartetto Ixia e di Anton Marashi, violoncello. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 6 ottobre l'evento a cura di ENEL, Amici della Miniera e Comune di Figline e Incisa Valdarno apre la serie di eventi “Aspettando Autumnia” con l’escursione nella natura e nella storia all’interno dell'area mineraria Enel di Santa Barbara. Ritrovo alle ore 9:15 presso San Cipriano, via Diga – cancello ENEL. Posti limitati, prenotazione obbligatoria sulla piattaforma dedicata.

Nel pomeriggio, sempre nell'ambito della rassegna di Aspettando Autumnia 2024, alle 16:30, “Cavolate a merenda”, la merenda toscana dei nostri nonni preparata da Villa Casagrande, accompagnata dalle letture sceniche della compagnia Kanterstrasse. Evento gratuito, su prenotazione.

Si precisa che, dove non diversamente esplicitato, gli eventi sono organizzati dal Comune in collaborazione con le realtà citate.

Per tutti gli eventi a Figline e Incisa si rimanda al calendario presente sul sito del Comune.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa