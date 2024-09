I Friedkin, proprietari della Roma, apriranno un hotel di lusso a Firenze

I proprietari della Roma, la famiglia Friedkin, stanno per aprire un hotel a Firenze. L'antico Collegio alla Querce diventerà un albergo della Auberge Resorts Collection, catena di proprietà della famiglia che in questi giorni ha chiuso l'acquisto anche dell'Everton nel campionato inglese.

L'edificio risale al XVI secolo e diventerà uno dei tanti hotel di lusso della città. Avrà sessantasei stanze, diciassette suite, gallerie d'arte, boutique e altro ancora. L'inaugurazione è prevista per la prossima primavera. Si tratterà di un albergo non per tutte le tasche, dato che i prezzi vanno sui mille euro a notte come minimo.

Un tempo il Collegio ha ospitato anche persone di origini extracomunitarie, finite lì guidate dal movimento lotta per la casa. Si trova in via della Piazzuola, in zona Cure.