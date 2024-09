Monni a Ponte d’Arbia inaugura nuova sede Consorzio di bonifica

Una nuova sede operativa per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud destinata a consolidare la sua presenza sul territorio, con una base logistica importante per i lavori e i servizi al cittadino in provincia di Siena. La nuova casa del Consorzio è stata inaugurata stamani a Ponte d’Arbia dall’assessora all’ambiente e difesa del suolo Monia Monni insieme al presidente del Cb6 Fabio Bellacchi

“La nuova sede ristrutturata del Consorzio che oggi inauguriamo – ha detto l’assessora Monni-è una bella notizia per il territorio senese. La nuova sede permetterà di dare maggiori servizi, spazi più adeguati ai lavoratori rafforzando così la presenza del Consorzio in quest’area. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente Bellacchi per il grande lavoro svolto in questi anni in cui il Consorzio è cresciuto e si è rafforzato. Questa sede non solo è più strategica a livello logistico, ma è un segnale positivo per il futuro, un segnale di operatività e impegno per la manutenzione di una parte importante della Toscana”

L’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio è stato progettato dai tecnici di Cb6 e ha permesso la realizzazione di un rimessaggio per la sosta dei mezzi utilizzati per i lavori, di uno spogliatoio per gli operai, di un ufficio territoriale con sportello catasto, di un ufficio manutenzioni e progettazioni, e una sala riunioni.

Al piano terra, più facilmente accessibile, c’è lo sportello per gli utenti, che potranno quindi rivolgersi a questa sede in caso di necessità senza doversi spostare a Siena. A separare gli uffici dalla zona operativa un corridoio che porta in uno spazio adiacente alla rimessa mezzi, destinato a deposito. Il primo piano, invece, ospita attività interne al consorzio con il blocco destinato agli operai sul lato sinistro, un ufficio in posizione centrale e una sala riunioni nel lato destro.

Sul retro un’area scoperta destinata alla sosta dei mezzi operativi che lavoreranno nell’area senese in modo da garantire una presenza costante e operativa sul territorio: Cb6, al momento, ha destinato alla sede di Ponte d’Arbia un trattore, un escavatore, un decespugliatore e un pickup destinato alla logistica. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha investito risorse proprie per 600mila euro tra l’acquisto dell’edificio e i lavori di manutenzione ordinaria. Sono anche previste assunzioni per garantire un adeguato numero di impiegati e operai da adibire alla sede operativa.

“Con questa nuova sede operativa– ha spiegato il presidente di Cb6, Fabio Bellacchi – garantiamo un maggiore presidio del territorio. Perché andiamo a rinforzare un punto strategico con una struttura importante a servizio del nostro comprensorio e in particolare della provincia di Siena, alla quale stiamo destinando sempre maggiori risorse, con investimenti importanti che prevedono anche nuove assunzioni. La sede operativa di Ponte d’Arbia – ha Bellacchi – si trova infatti lungo una direttrice fondamentale come la strada statale Cassia, a metà tra l’unità idrografica destra Ombrone, con Siena, la Valdarbia, la Valdimerse e il Chianti, e la Sinistra Ombrone, con Montalcino, la Valdorcia, le Crete e l’Amiata. Insomma un’area cruciale per i nostri interventi di manutenzione ordinaria nel Senese”

“Siamo felici di questo nuovo presidio di sicurezza istituito nel nostro comune – ha concluso Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia – viviamo in un territorio bellissimo, ma estremamente fragile, come ci insegnano gli eventi del passato. Il rischio zero non esiste, ma soltanto una presenza costante con lavori efficaci possono contribuire a ridurlo e avere una sede operativa a servizio di questa parte della provincia di Siena è sicuramente importante”

Fonte: Regione Toscana