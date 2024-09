Turismo all’Elba, Giani: "Sviluppo del trasporto aereo necessario per salto di qualità"

“Per un salto di qualità nella crescita turistico e culturale dell’Isola d’Elba è decisivo lo sviluppo del trasporto aereo. E’ sempre più indispensabile perciò il potenziamento dell’aeroporto di Marina di Campo con l’allungamento della pista”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani intervenendo al convegno “Le nuove frontiere del turismo” organizzato questa mattina a Capoliveri nell'ambito del XXXVI Rally storico dell'Elba.

“E’ sufficiente un allungamento di 150 metri per consentire allo scalo di ospitare voli di linea” ha aggiunto Giani. “La Regione Toscana – ha proseguito - si impegna in un investimento volto alla realizzazione di quest’opera. Ora è importante che arrivi la previsione urbanistica da parte del comune di Campo nell’Elba.

L’esperienza acquisita in tutte le grandi isole del Mediterraneo ci dice che la crescita dell’aeroporto è indispensabile a fini promozionali e turistici: è quindi sempre più importante poter connettere un patrimonio straordinario come quello dell’isola d’Elba alle principali città toscane, italiane e europee”.

Il presidente ha poi evidenziato il valore di manifestazioni come il Rally storico dell’Isola d’Elba, nell'ambito del quale è stato organizzato il convegno: “Gli eventi sportivi sono una modalità validissima per allungare la stagione turistica e fornire ulteriori motivi di richiamo anche sotto il profilo culturale, sociale. Ben vengano eventi come questo, che tra l’altro ha una bellissima tradizione: ogni occasione è infatti preziosa per alimentare la centralità di quest’isola meravigliosa nell’immagine promozionale e turistica della nostra regione”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa