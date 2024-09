Coltano, via dell'Idrovora chiusa per caduta di un albero

La Polizia Municipale, su richiesta dei Vigili del Fuoco, ha emesso un'ordinanza per la chiusura di via dell'Idrovora a Coltano in seguito alla caduta di un albero, dovuta alle condizioni meteo, in un'area di pertinenza dell'Università di Pisa. Per permettere la rimozione di altre piante pericolanti al fine di tutelare l'incolumità di persone o cose, il provvedimento prevede la chiusura della strada fino a lunedì 30 settembre.

Nello specifico, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Aurelia e l’intersezione con via della Sofina: chiusura al transito veicolare. Invece dall’intersezione con la via Aurelia per un chilometro: transito consentito ai soli residenti o domiciliati nel tratto di strada indicato.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa