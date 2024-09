Firenze, furto in appartamento: arrestati 3 giovani. La ricostruzione

Ieri pomeriggio è avvenuto un furto a Firenze, in viale Don Minzoni. Sono stati arrestati tre giovani trovati con refurtiva e attrezzi da scasso. Una 20enne e una 22enne, già conosciute dalle forze dell'ordine, e un 20enne. Tutti e tre di origine serbo croata.

La ricostruzione

Oltre ai tre arrestati, secondo la ricostruzione, ci sarebbe dovuto essere anche un quarto semplice che è riuscito a scappare. I quattro si sono introdotti nell'appartamento di un condominio rubando borse griffate e gioielli. Successivamente le due coppie si sono allontanate dall'appartamento ma una volta in strada hanno catturato l'attenzione dei tre poliziotti in borghese.

Con il supporto della polizia municipale gli agenti sono riusciti a bloccare il giovane e le due ragazze, recuperando anche un un borsello contenente attrezzi da scasso di cui si era liberata la ragazza. Il quarto componente sarebbe invece scappato. Le verifiche hanno poi accertato che era stato svaligiato uno degli appartamenti dello stabile dal quale i quattro erano stati visti poco prima uscire.

La parte della refurtiva riconosciuta dai proprietari è stata restituita. Gli investigatori non escludono che gli altri preziosi costituiscano il bottino di altri colpi per i quali sono in corso ulteriori indagini