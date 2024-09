Focolaio di cocciniglia tartaruga a Pisa

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha emesso una misura di emergenza ai fini del contrasto dell’organismo nocivo della cocciniglia tartaruga vietando lo spostamento del materiale vegetale proveniente da residui di potatura dei pini all’esterno delle zone delimitate previste (attualmente Tirrenia), al fine di evitare il concreto rischio di ulteriore diffusione dell’infestazione che potrebbe arrecare gravi ed irreparabili danni alle pinete di pino domestico presenti nel territorio. In seguito a questa prescrizione Geofor, al fine di prevenire, all’interno del territorio comunale, movimentazioni verso i centri di raccolta cittadini di potature oggetto di infestazione, in accordo con il Servizio Fitosanitario Regionale, ha disposto il divieto di accesso ai centri di raccolta dei residui di potatura dei pini a meno che non siano accompagnati da una relazione di agronomo, al fine di consentire lo smaltimento a coloro i quali certifichino l'assenza di infestazione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa